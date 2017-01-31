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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی خبر داد:

صدور یک میلیون و ۳۹۲هزارتن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور

صدور یک میلیون و ۳۹۲هزارتن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور

ارومیه – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از صدور بیش از یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۶۵ تن کالا از استان به خارج از کشور طی سالجاری خبر داد.

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از یک میلیون تن کالا به خارج از کشور صادر شده است افزود: ارزش دلاری این کالاها ۳۹۸ میلیون و ۳۳۰ هزار برآورد شده است.

وی با بیان اینکه عراق، ترکیه، افغانستان، گرجستان و ترکمنستان کشورهای مقدصد کالاهای صادراتی بودند افزود: سیب، کف پوش، مصنوعات، سیمان از مهمترین کالاهای صادراتی در سالجاری بود.

اسکندری با بیان اینکه در این مدت ۴۷۷ هزار و ۹۳۹ تن کالا نیز از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است گفت: ارزش دلاری کالاهای وارداتی نیز ۷۵۷ میلیون و ۹۰۷ هزار بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، ترکیه، عراق، اکوادور، گرجستان و کاستاریکا را از کشورهای هدف واردات برشمرد و گفت: موز، کولرگازی، موتور آسانسور نیز از عمده کالاهای وارداتی بودند.

اسکندری با تاکید بر ایجاد بازارهای جدید صادراتی به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی گفت: در گذشته سیب استان تنها به عراق و شمال عراق صادر می‌شد اما هم‌اکنون بازارهای جدید صادراتی همچون هند و پاکستان ایجاد شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: امسال از لحاظ میزان تناژ صادراتی نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۱۵ درصدی در استان آذربایجان‌غربی هستیم.

۲۰ پروژه تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی افتتاح می‌شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در خصوص برنامه‌های دهه فجر گفت: در دهه فجر امسال ۲۰ پروژه تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی افتتاح شده و برای ۴۰۷ زمینه اشتغال فراهم می‌شود.

اسکندری با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح دهه فجر در استان اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۲۰ پروژه تولیدی و صنعتی در سراسر استان آذربایجان غربی افتتاح شده و برای ۴۰۷ زمینه اشتغال فراهم می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: این پروژه‌ها در شهرستان‌های میاندوآب، ارومیه، مهاباد، پیرانشهر، خوی، اشنویه، تکاب، بوکان و نقده با استفاده از تسهیلات بانکی افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح شرکت CNG سیلندر سراج خوی تصریح کرد: ظرفیت تولید در این پروژه ۲۵۰ هزار عدد لوله‌های فولادی و آهنی بوده و برای ۷۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

اسکندری با بیان اینکه یکی دیگر از پروژه‌های قابل افتتاح، مجتمع تولیدی غذای برادران فتحی در میاندواب است افزود: این پروژه نیز در زمینه بسته بندی قند و شکر با ظرفیت ۴۵ هزار تن بوده و در آن ۴۰ نفر مشغول به کار می‌شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی بیان کرد: کارخانه کنسرو تن ماهی با ظرفیت سه هزار تن با کل سرمایه گذاری ۴۵ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال و میزان اشتغال ۴۸ نفر در ارومیه افتتاح می‌شود.

کد مطلب 3892748

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