به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه در این زمینه اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عمان، افغانستان، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه و مالزی و شبه قاره هند در آذربایجان غربی حضور خواهند یافت.

وی ادامه داد: این سفر با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی آذربایجان غربی، بررسی فرصت‌های توسعه تجارت با بازارهای هدف و ایجاد زمینه برای گسترش تعاملات تجاری میان فعالان اقتصادی استان و کشورهای مقصد صادراتی انجام می‌شود.

خیرخواه گفت: آذربایجان غربی با برخورداری از مرزهای مشترک با ترکیه و عراق و ظرفیت‌های متنوع در بخش‌های تولید، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تجارت خارجی، از مناطق مهم کشور در حوزه توسعه صادرات و تعاملات اقتصادی با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.