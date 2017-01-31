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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

نخستین جشنواره صنایع دستی فجر آغاز به کار کرد

نخستین جشنواره صنایع دستی فجر آغاز به کار کرد

نخستین جشنواره صنایع دستی فجر با حضور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران, جمعی از مدیران سازمانی و فرهیختگان هنر درخانه هنرمندان ایران گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به همراهی مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان پس از افتتاح نمایشگاه نخستین جشنواره صنایع دستی فجر از اثاربه نمایش گذاشته شده در این دوگالری دیدن کردند.

معاون صنایع دستی کشور و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با توضیحات کارشناسان و هنرمندان حاضر با ویژگی های اثار این نمایشگاه اشنا شدند.

۱۵۰ اثر از حدود ۷۰ هنرمند برجسته کشورمان در دوبخش کلاسیک(سنتی) و مدرن در این نمایشگاه به نمایش عموم درامده است.

اغلب اثار موجود در این نمایشگاه دارای مهر اصالت صنایع دستی و نشان ملی مرغوبیت بوده و بخشی از این اثار نیز برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور دارند.

 همچنین، این جشنواره درقالب دونمایشگاه صنایع دستی در گالری پاییز و گالری استاد میرمیران خانه هنرمندان ایران از ۱۱ تا ۱۵ بهمن ماه صبح و عصر پذیرای علاقه مندان و هنردوستان است.

کد مطلب 3893132

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