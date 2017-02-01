به گزارش خبرنگار مهر، نه ماه از برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در مجموعه شهر آفتاب، تهران میگذرد و با وجود اینکه اطلاع دقیقی از چگونگی رفع برخی از نواقص این مجموعه برای میزبانی از نمایشگاه آینده اعلام نشده، این شهرک نمایشگاهی خود را رفته رفته مهیای دومین میزبانی از این رویداد میکند.
با انتشار آگهی مناقصه مرتبط با خرید تجهیزات برای غرفهآرایی در این مجموعه در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، این موضوع به خود شکل جدیتری هم گرفته و البته در این میان مسئولان این مجموعه درباره امکانات این منطقه پاسخ دقیقی ندادهاند.
محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که سال گذشته نقش قابل توجهی در واگذاری این مجموعه به وزارت ارشاد به منظور برگزاری نمایشگاه کتاب داشت، در حاشیه نشست خبری اخیر خود در پاسخ به این سوال که چرا طبق وعده در شهر آفتاب رویدادهای نمایشگاهی دیگری به منظور ارزیابی دقیقتر از امکانات این مجموعه برای میزبانی از نمایشگاه کتاب برگزار نشدهاست، عنوان کرد: پس از نمایشگاه کتاب دو نمایشگاه دیگر در شهر آفتاب برگزار شد و در ایام سال نو نیز نمایشگاه دیگری برگزار میشود. طبق آخرین صحبتهایی که با مدیرعامل این مجموعه داشتهام فرآیند میزبانی نمایشگاهها در سال آینده هم مشکلی را پیش روی خود ندارد.
وی همچنین ادامه داد: شهر آفتاب نواقص خود را برای میزبانی از نمایشگاه کتاب برطرف کرده و از جمله در موضوع فضای سبز این مجموعه شاهد تغییرات بسیاری خواهد بود.
به گفته صلاحی امکانات جانبی شهر آفتاب برای میزبانی از نمایشگاه کتاب در سال آینده بسیار فعالتر از سال قبل خواهد بود.
با وجود این اظهارات سال گذشته در نمایشگاه شهر آفتاب موضوعاتی مانند تهویه نامناسب در سالنهای برگزار شده در چادرها، قطعی برق سالنها، و نیز وضعیت بسیار بد سالنها در مواجهه با باران بهاری که منجر به آبگرفتگی شدید در برخی معابر و غرفهها شد، شهر آفتاب را با چالش های جدی برای میزبانی از نمایشگاه کتاب مواجه کرد.
از سوی دیگر شنیدهها حاکی از این است که متروی شهر آفتاب نیز پس از برگزاری نمایشگاه کتاب سال آینده به دلیل برخی مشکلات فنی از دسترسی خارج شده و تاکنون فعالیتی مجدد نداشته است.
با این همه بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان شهردار تهران و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبانی شهر آفتاب از نمایشگاه کتاب لااقل تا سال ۲۰۲۴ و بدون دریافت اجاره بها برای در اختیار قرار دادن سالنها ادامه خواهد داشت.
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