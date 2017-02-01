شینزو آبه: در اسرع وقت به روسیه خواهم رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز چهارشنبه در جلسه ای که با اعضای مجلس نمایندگان این کشور داشت از تمایل خود برای سفر به روسیه در اسرع وقت، خبر داد.

وی در این باره گفت: خواهان سفر به روسیه در سریعترین تاریخ ممکن طی سال جاری میلادی (۲۰۱۷) هستم.

آبه تاکید کرد: برای نخستین بار است که توکیو- مسکو به فعالیت اقتصادی مشترک در چهار جزیره از مجمع الجزایر کوریل -می پردازند.

گفتنی است دو کشور بر سر مالکیت این چهار جزیره که از زمان جنگ جهانی دوم تحت کنترل روسیه است، اختلاف نظر دارند.

به گفته آبه، این فعالیت های مشترک پیشرفت بزرگی در مسیر امضای توافق صلح تلقی شده و هدف از آنها تقویت حس اعتماد و تفاهم دو جانبه است.

ژاپن و روسیه از اواسط قرن میلادی گذشته (حدود ۷۰ سال)، برای حصول پیمان صلح تلاش کرده اند حال آنکه اصلی ترین مانع برای تحقق این هدف، اختلاف نظر دو کشور بر سر مالکیت جزایر «کوریل جنوبی» -چهار جزیره مورد مناقشه- عنوان می شود. در سال ۱۹۵۶، اتحاد جماهیر شوروی سابق و ژاپن بیانیه ای مشترک مبنی بر ترک مخاصمه را به امضا رساندند حال آنکه امضای پیمان صلح تا زمان حال به تعویق افتاده است.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در تاریخ ۱۵-۱۶ دسامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۶) برای نخستین بار پس از ۱۱ سال به ژاپن سفر کرد تا در ملاقات رو در رو با آبه، علاوه بر مسائل اقتصادی به بحث و مذاکره پیرامون موارد مورد اختلاف بپردازد.