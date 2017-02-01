چشمی و شهباززاده در لیست برانکو نیستند!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزهای تیمهای ایرانی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند به شدت با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی نقل و انتقالات زمستانی به دنبال تقویت خود هستند.

از این رو پرسپولیسی‌ها نیز به شدت به دنبال تقویت تیم خود هستند و در همین راستا گفته می‌شود که دو بازیکن پیشین استقلال در لیست برانکو ایوانکوویچ حضور دارند تا به پرسپولیس بیایند.

با فسخ قرارداد سجاد شهباززاده با تیم آلانیا اسپور ترکیه گفته می‌شود که این مهاجم به یکی از تیم های پرسپولیس یا تراکتورسازی خواهد پیوست.

در این میان مدیربرنامه های روزبه چشمی هم مدعی شده بود پرسپولیس با این بازیکن مذاکره کرده و خواهان جذب چشمی شده است؛ این درحالی است که محمدرضا زادمهر عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس مذاکره و جذب شهباززاده و چشمی را تکذیب می کند.

محمد زادمهر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اصلا جذب این دو بازیکن در هیات مدیره مطرح نشده و نه شهباززاده ونه چشمی در لیست برانکو جای ندارند.