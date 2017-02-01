دستگاه دیپلماسی کشور در مورد کشتی گیران آمریکایی تصمیم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، به دنبال اقدام جدید دولت آمریکا در ممنوع کردن ورود شهروندان ایران ی به این کشور و واکنش متقابل ایران که بر اساس آن ورود آمریکای ها به کشور ممنوع شده است، حضور کشتی گیران آمریکایی در جام فجر با مشکل مواجه شده است.

این موضوع واکنش اتحادیه جهانی کشتی را نیز به دنبال داشته است. این اتحادیه در خصوص این موضوع بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است:

«اتحادیه جهانی کشتی خود را نسبت به فراهم آوردن فرصت رقابت در تورنمنت‌های طراز اول در سراسر جهان برای بهترین کشتی ‌گیران دنیا متعهد می‌داند و جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه ایران یکی از آن رویدادهای برتر جهانی است. اگرچه ما هیچ بینشی در خصوص اختلافات سیاسی میان ایالات متحده و ایران نداریم، اما همکاری میان فدراسیون کشتی دو کشور برای رشته ورزشی ما مانند یک معیار طلایی بوده است. کشتی ‌گیران این دو کشور همیشه اوج روحیه ورزشکاری را به نمایش گذاشته‌اند و تعاملاتی برخواسته از قلب‌شان که به تصویر هم کشیده شده است، مترادف با نام کشتی و توانایی آن با رفتن ورای مرزهای سیاست است.»

در ادامه این بیانیه خاطر نشان شده است: «فدراسیون‌های هر دو کشور تمایل خود را برای حضور آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد ابزار کرده‌اند. مایه مباهات است دانستن این موضوع که گاهی اوقات کشتی مسبب چنین همکاری‌های بین‌المللی می‌شود و ما امیدواریم که وزارت امور خارجه ایران بتواند با حضور کشتی ‌گیران آمریکایی در جام جهانی موافقت کند.»

در همین حال نناد لالوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کشتی هم در این خصوص به سایت اتحادیه متبوعش گفته است: همان‌طور که در تلاش جهانی برای بازگرداندن کشتی به برنامه‌های رشته‌های ورزشی المپیک هم نشان داده شد، قدرت ورزش ما مستقیماً از اشتیاق و تعهد ورزشکاران و هواداران نشأت می‌گیرد. ما از آنها بابت حمایت بی‌وقفه‌شان از اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون‌های ملی‌مان قدردانی می‌کنیم.

با همه اینها مازیار ناظمی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان گفت: باوجود علاقه فراوان کشتی گیران آمریکایی برای حضور در این رقابت ها، ورود آنها منوط به اظهار نظر دستگاه دیپلماسی کشور است.