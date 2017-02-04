مرحله اصلی رزمایش «مدافعان حریم ولایت» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انجام ۵ روز مراحل مقدماتی مرحله اصلی رزمایش فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوا فضای سپاه با نام«مدافعان حریم ولایت» از صبح امروز (شنبه) با هدف نمایش اقتدار، هوشمندی و آمادگی های همه جانبه دفاعی برای مقابله با هرگونه تهدید با شعار «همت جهادی، اراده ایرانی، اقتدار انقلابی، تحقیر تحریم و تهدید» در وسعت ۳۵ هزار کیلومتر مربع در منطقه عمومی سمنان آغاز شد.

بنابراین گزارش این مرحله از رزمایش در ۲ بخش سرد و گرم انجام شده و در آن انواع سامانه های راداری و موشکی بومی در بردهای مختلف، مراکز فرماندهی و کنترل و جنگ الکترونیک به ماموریت می پردازند.