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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۷

از صبح امروز؛

مرحله اصلی رزمایش «مدافعان حریم ولایت» آغاز شد

مرحله اصلی رزمایش «مدافعان حریم ولایت» آغاز شد

مرحله اصلی رزمایش پدافندی نیروی هوافضای سپاه با نام «مدافعان حریم ولایت» از صبح امروز در منطقه عمومی سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انجام ۵ روز مراحل مقدماتی مرحله اصلی رزمایش فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوا فضای سپاه با نام«مدافعان حریم ولایت» از صبح امروز (شنبه) با هدف نمایش اقتدار، هوشمندی و آمادگی های همه جانبه دفاعی برای مقابله با هرگونه تهدید با شعار «همت جهادی، اراده ایرانی، اقتدار انقلابی، تحقیر تحریم و تهدید» در وسعت ۳۵ هزار کیلومتر مربع در منطقه عمومی سمنان آغاز شد.

بنابراین گزارش این مرحله از رزمایش در ۲ بخش سرد و گرم انجام شده و در آن انواع سامانه های راداری و موشکی بومی در بردهای مختلف، مراکز فرماندهی و کنترل و جنگ الکترونیک به ماموریت می پردازند.

کد مطلب 3896106
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • ایوب زارع پور IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      درود خدا برحق واقتدار دفاعی ایران زمین.خداقوت دلاوران ایران

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