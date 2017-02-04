انتظار داریم زبان فارسی در سایر کشورهای اسلامی هم آموزش داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، غلامعلی حداد عادل رئیس بنیاد سعدی عصر روز جمعه پانزدهم بهمن‌ماه در نشستی صمیمانه با دانش آموختگان لبنانی در دانشگاه‌های ایران و استادان و فارسی آموزان لبنانی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، حضور یافت.

وی با تشریح فعالیت‌ها و ماموریت‌های فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در داخل ایران و بنیاد سعدی در خارج از ایران برای آموزش و ترویج زبان فارسی اظهار کرد: امروز به لبنان آمده‌ایم تا با رایزنی و مشورت بتوانیم به بهترین راه‌کارها برای آموزش زبان فارسی در سطوح مختلف دست یابیم.

حداد عادل با بیان اینکه ملت‌های مسلمان در یکصد سال اخیر با راه یافتن تمدن غربی و استکباری به کشورهای اسلامی، یکدیگر را فراموش کرده و از هم دور افتاده‌اند و ارتباطاتشان ضعیف شده است، افزود: اما امروز زمان آن فرارسیده است تا به روزهای روابط نزدیک و همکاری‌های خوب در گذشته بازگردند و در کنار هم قرار گیرند. یکی از راه‌های نزدیک شدن و برقراری و تقویت پیوندهای میان ملت‌های مسلمان این است که زبان‌های یکدیگر را فرابگیرند و بیاموزند.

رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه در ایران زبان عربی هیچ‌گاه غایب نبوده است، تصریح کرد: حتی استادان ادبیات و زبان فارسی و علمای حوزه علمیه با زبان عربی آشنا هستند و در ایران سالانه سه هزار کتاب به زبان عربی منتشر و این زبان درمقاطع مختلف تحصیلی تدریس می‌شود. انتظار می‌رود زبان فارسی هم در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی از جمله لبنان بیشتر رواج پیدا کند و آموزش آن به طور جدی پیگیری شود.

رئیس بنیاد سعدی ادامه داد: بعداز ظهور دین اسلام اگر چه مردم ایران زبان فارسی خود را حفظ کردند اما از دل و جان به اسلام گرویدند و فداکاری‌های زیادی برای حمایت از این دین مبین داشته‌اند.

وی به قدرت و ظرفیت زبان فارسی اشاره کرد و افزود: اسلام زمانی که به سمت شرق پیشروی کرد و به ایران رسید، زبان فارسی حامل اسلام شد و فارس زبانان دین اسلام را در کشورهایی مانند هند و چین ترویج کردند.

رییس بنیاد سعدی با بیان اینکه برای فارسی‌آموزان افقی تازه و نو و حتی شرایط مناسبت‌تری برای کسب و کار فراهم خواهد شد، ادامه داد: از دیگر مزایای کسانی که زبان فارسی می‌آموزند، این است که با یک هزار سال فکر و اندیشه مسلمان ایرانی آشنا می‌شوند.

حداد عادل با بیان اینکه آثار فارسی از بهترین مجموعه‌های ادبیات جهان هستند، تاکید کرد: در کتابخانه‌های ایران یک میلیون نسخه خطی به زبان فارسی و در شبه قاره هند هم ۶ میلیون نسخه خطی به زبان فارسی وجود دارد. کسانی که زبان فارسی بیاموزند نه تنها گذشته و تاریخ ایران را فرا می‌گیرند، بلکه با موفقیت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حال و آینده آشنا خواهند شد زیرا امروز ایران حرفی تازه و نو دارد.

وی با بیان اینکه ایران امروز صاحب یک انقلاب اسلامی است که قریب به چهار دهه پیش اتفاق افتاد اما آثار و تاثیرهای آن همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: تاسیس حکومت دینی و اسلامی در ایران عملی شده و پیام آن هم این است که دین از حکومت و سیاست جدا نیست.

رییس بنیاد سعدی در پاسخ به سوال تعدادی از فارسی‌آموزان و استادان و مربیان آموزش زبان و ادبیات فارسی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به ویژه بنیاد سعدی مصمم است برای تقویت آموزش زبان فارسی در لبنان همکاری و مساعدت کند.