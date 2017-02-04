ارزش معاملات فرابورس از ۱۵۰۰ میلیارد ریال فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، رصد معاملات صورت گرفته در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نیز حاکی از آن است برای چندمین روز متوالی اخزا۹ بالاترین حجم و ارزش مبادلاتی را در اختیار گرفته است. در این اوراق سرمایه‌گذاران ۲۲۲ هزار ورقه به ارزش بیش از ۱۹۳ میلیارد ریال را داد و ستد کردند.

امروز شنبه ۱۶ دی‌ماه رقمی در حدود ۶۲۶ میلیارد ریال از ارزش کل معاملات در مجموع بازارهای اول، دوم، پایه و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط رقم خورد و ۸۳۱ میلیارد ریال نیز مربوط دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق با درآمد ثابت بود. ‌ همچنین ۱۴ میلیارد از ارزش معاملات امروز به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اختصاص یافت و بیش از ۵۹ میلیارد مربوط اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس خرید و فروش شد.

در میان بازارهای اول و دوم نماد «غگلپا» با معامله ۱۶۴ میلیارد ریال سهم در حالی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد که نماد «حکمت» با بالاترین حجم دادوستدها به میزان ۲۱ میلیون سهم روبه‌رو شد.

در جدول پربازدیدترین نمادهای معاملاتی نیز «غگلپا»، «سمگا» و «غدیس» به ترتیب سه نمادی بودند که به عنوان پربیننده‌ترین نمادها شناخته شدند.

امروز همچنین همزمان با بازگشایی بازار فرابورس، شاخص کل متاثر از معاملاتی منفی در نمادهای «مارون»، «شاوان» و «ارفع» تن به افت ۱۰ واحدی و توقف آیفکس در ارتفاع ۸۳۹ واحدی داد.

در جریان بازار نیز نماد معاملاتی شرکت‌ فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار۱)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی و نماد معاملاتی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا۱)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام و ارائه اطلاعات پیش‌بینی بازگشایی شدند.

معامله ۷۷ هزار ورقه تسه در فرابورس

در تابلوی اوراق تسهیلات مسکن معامله گران شاهد جابه جایی ۷۹ هزار ورقه تسه به ارزش ۵۹ میلیارد ریال بودند. اوراق تسه دی ماه ۹۵ که به تازگی وارد این تابلو شده بیشترین حجم معاملات و قیمت پایانی را به خود اختصاص داد. امروز قیمت این اوراق در محدوده ۷۶۰ تا ۷۷۴ هزار ریال مورد مبادله قرار گرفت.

اسناد خزانه مرحله نهم به صدرنشینی ادامه می‌دهد

رصد معاملات صورت گرفته در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نیز حاکی از آن است برای چندمین روز متوالی اخزا۹ بالاترین حجم و ارزش مبادلاتی را در اختیار گرفته است. در این اوراق سرمایه‌گذاران ۲۲۲ هزار ورقه به ارزش بیش از ۱۹۳ میلیارد ریال را دادوستد کردند.

در این بازار نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (ومدکو۱۱)، اوراق گواهی سپرده عام بانک گردشگری (گردش۹۵۲۱) و اوراق گواهی سپرده عام بانک رفاه کارگران(رفاه۹۶۱)، پس از پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق امروز شنبه مورخ ۱۶بهمن ۱۳۹۵ بازگشایی شدند.