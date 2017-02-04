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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان همدان عنوان کرد:

فعالیت ۱۷ کانون در بسیج جامعه پزشکی استان همدان

فعالیت ۱۷ کانون در بسیج جامعه پزشکی استان همدان

همدان - رئیس بسیج جامعه پزشکی استان همدان از فعالیت ۱۷ کانون در بسیج جامعه پزشکی استان همدان خبر داد و حضور بیش از پیش پرستاران در فعالیت‌های این جامعه را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهرامی‌خو ظهر شنبه در مراسم پاسداشت روز پرستار با تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، تقارن این مناسبت با ایام دهه فجر را تبریک گفت و افزود: انقلاب اسلامی ایران، نقطه رهایی ملت از بندگی استبداد و استکبار بود.

وی با اشاره به اهمیت سلامت و توجه ویژه دین اسلام به این موضوع، پرستاری را یکی از مجموعه‌های در خدمت این حوزه برای بازگشت و ارتقای سلامت افراد دانست و با توجه به این نقش، حضور بیش از پیش پرستاران در فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی را خواستار شد.

بهرامی‌خو با اشاره به فعالیت ۱۷ کانون در بسیج جامعه پزشکی استان همدان اعلام کرد: ۱۰ کانون از این تعداد توسط نیروهای پرستار و پیراپزشک مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات بسیج جامعه پزشکی در حوزه‌های امداد و درمان، علمی و پژوهشی، فرهنگی و مدیریت بحران در حوادث، گفت: بسیج جامعه پزشکی استان در سال جاری، ۱۵۰ تیم درمانی و بهداشتی به مناطق محروم و بیمارستان‌های داخل و خارج از استان و کشور اعزام کرده است.

بهرامی به بیان جایگاه معنوی حرفه پرستاری پرداخت و افزود: اهمیت معنوی این شغل به حدی است که علامه طباطبایی می‌فرماید «من حاصل هفتاد سال عبادت را با رنج یک شب پرستاری عوض می‌کنم».

وی با اشاره به طرح و پیگیری بخش «سلامت معنوی» در کشور، از پرستاران خواست تا نظرات و ایده‌های خود را به این منظور بیان کنند تا استان همدان در این خصوص جزو استان‌های پیشرو باشد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان همدان از آزادی یکی از پرستاران بسیج جامعه پزشکی استان که از ۱۴ ماه پیش در اسارت نیروهای تکفیری بود، خبر داد و افزود: این پرستار فداکار با پیگیری‌های انجام شده، چند روز پیش به آغوش خانواده بازگشت.

کد مطلب 3896795

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