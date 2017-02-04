اجرای رزمایش مدافعان حریم ولایت در ۳۵ هزار کیلومترمربع کویر سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی حاجی زاده ظهر شنبه در خلال آغاز رزمایش حریم ولایت در سمنان، با بیان اینکه مدافعان حریم ولایت رزمایش هوایی است که هر سال در کشور برگزار می شود، ابراز داشت: در این رزمایش از سامانه‌ها و تجهیزات کاملاً بومی و ایرانی استفاده شده که این تجهیزات به همت جوانان ایران اسلامی در هوافضای سپاه ساخته شده است.

وی افزود: تمام ادوات به‌کارگیری شده در این رزمایش پدافندی اعم از سامانه‌های موشکی، سامانه‌های راداری، مراکز کنترل فرماندهی و جنگ الکترونیک بومی و ساخته دست دانشمندان و متخصصان ایران اسلامی است و شاید در دنیا نتوانیم رزمایشی را شاهد باشیم که ۱۰۰درصد از توان رزمی یک کشور در آن کمک گرفته شده باشد که این امر به برکت انقلاب اسلامی و وجود جوانان مستعد در حوزه علم و فناوری صورت پذیرفته است.

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رزمایش مدافعان حریم ولایت پس از انجام موفقیت‌آمیز مراحل مقدماتی، امروز در سمنان وارد مرحله اصلی شد، ابراز داشت: سامانه موشکی سوم خرداد به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه تحقیقاتی به ثمر رسیده کشور در این رزمایش محک می خورد.

حاجی زاده در باره ویژگی های سامانه سوم خرداد، توضیح داد: پیچیدگی سامانه‌های پدافندی به دلیل ماهیت و فناوری به کار رفته در آنها، ده‌ها برابر بیشتر از موشک و پهباد است لذا ساخت و به کار گیری سامانه سوم خرداد در زمره افتخارات و دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود.

وی افزود: علاوه بر رونمایی و محک سامانه سوم خرداد، برای نخستین بار ردگیری بمب‌های رهاشده از هواپیما و موشک‌های زمین به زمین توسط سامانه‌های راداری در منطقه رزمایش با موفقیت صورت گرفت.

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت: با شناختی که از توان نیروهای مسلح کشور داریم، با اطمینان اعلام می‌کنم که تهدید خارجی علیه نظام اسلامی ما کارساز نیست و این رزمایش‌ها برای سنجش میزان توانمندی دلیرمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.