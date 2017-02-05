دودسازان سلامت مردم خوزستان را تهدید می کنند

علی ساری در گفت و گو با مهر با اشاره به برگزاری همایش ملی روز جهانی تالاب ها در اهواز اظهار کرد: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد؛ رعایت الزامات زیست محیطی و عمل در جهت جبران آسیب هایی است که به طبیعت و محیط زیست وارده شده است.

وی افزود: خشک شدن تالاب ها که اکوسیتسم را تغییر می دهند؛ ناشی از عدم عمل به الزامات زیست محیطی است که تبعات و فجایع بسیاری را به دنبال دارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: سدسازی، انتقال آب و فعالیت های دیگر ضد محیط زیست، موجب شد که تالاب های خوزستان در وضعیت نامناسب و بحرانی قرار بگیرند و این مسئله آینده خوزستان و کشور را تهدید می کند.

ساری با یاد کردن از برخی شرکت ها به نام دودسازان گفت: امروز وضعیت محیط زیست خوزستان بسیار اسفبار است. علاوه بر گرد و خاک که ناشی از خشک شدن تالاب ‌ها، سدسازی و انتقال آب است، متاسفانه برخی صنایع دودساز سلامت مردم خوزستان را در معرض تهدید قرار داده است.

وی ادامه داد: مردم استان به دلیل سوزاندن مزارع نیشکر که روشی غیر اصولی و غیر علمی است، دچار رنج‌های بسیاری شده اند. صنایع نفتی نیز بر خلاف الزامات زیست محیطی، آلودگی هوای خوزستان را شدیدتر و غیر قابل تنفس کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید تلاش شود تا صنایع دودساز به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کنند و بیش از این محیط زیست خوزستان را نابود نکنند.

ساری با تاکید بر تامین حق آبه تالاب های خوزستان عنوان کرد: احیای تالاب های خوزستان امری ضروری است و باید همه در جهت احیای تالاب ها برای حفظ جلگه خوزستان تلاش کنند و لازم است که اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی اظهار کرد: در مجلس دهم تاکید بسیاری بر حفظ محیط زیست و جلوگیری از پروژه های ضد محیط زیست وجود دارد و تلاش خواهد شد که با استفاده از اختیارات قانونی گام های اساسی برداشته شود.