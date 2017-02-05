به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون هفت هزار و ۶۷۰ نفر از مددجویان در استان تحت پوشش بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند، گفت: چهار هزار و ۳۸۱ نفر از این مددجویان را بانوان سرپرست خانوار با کمتر از ۵۰ سال سن و مابقی را مددجویان مجری طرح های اشتغال و خودکفایی تشکیل می دهند.

کیومرث رحمتی پور افزود: حق بیمه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد به صورت دوره ای به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در ۹ ماهه امسال برای تامین حق بیمه مددجویان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به این سازمان پرداخت شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه تاکید کرد: بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی با حداقل سن ۵۵ سال و آقایان با حداقل سن ۶۰ سال به شرط دارا بودن ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه از مزایای بازنشستگی و از کارافتادگی بهره مند می شوند.

وی اظهار کرد: طرح تحت پوشش قرار دادن مددجویان زیر چتر بیمه ای تامین اجتماعی حدود ۱۰ سال است که در این نهاد به اجرا درآمده و تاکنون بسیاری از مددجویان تحت حمایت در استان از مزایای و مستمری بازنشستگی برخوردار شده اند.

رحمتی پور به دیگر مزایای بیمه سازمان تامین اجتماعی همچون خدمات درمانی، از کار افتادگی و ... اشاره و تاکید کرد: توسعه بیمه های تامین اجتماعی موجب توانمندی پایدار خانواده های تحت حمایت کمیته امداد خواهد شد.