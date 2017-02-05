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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۵۲

معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه خبر داد:

بهره‌مندی بیش از ۷۶۰۰ مددجوی کرمانشاهی از چتر بیمه تامین اجتماعی

بهره‌مندی بیش از ۷۶۰۰ مددجوی کرمانشاهی از چتر بیمه تامین اجتماعی

کرمانشاه- معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از بهره‌مندی بیش از ۷۶۰۰ مددجوی کرمانشاهی از چتر بیمه تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون هفت هزار و ۶۷۰ نفر از مددجویان در استان تحت پوشش بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند، گفت: چهار هزار و ۳۸۱ نفر از این مددجویان را بانوان سرپرست خانوار با کمتر از ۵۰ سال سن و مابقی را مددجویان مجری طرح های اشتغال و خودکفایی تشکیل می دهند.

کیومرث رحمتی پور افزود: حق بیمه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد به صورت دوره ای به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در ۹ ماهه امسال برای تامین حق بیمه مددجویان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به این سازمان پرداخت شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه تاکید کرد: بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی با حداقل سن ۵۵ سال و آقایان با حداقل سن ۶۰ سال به شرط دارا بودن ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه از مزایای بازنشستگی و از کارافتادگی بهره مند می شوند.

وی اظهار کرد: طرح تحت پوشش قرار دادن مددجویان زیر چتر بیمه ای تامین اجتماعی حدود ۱۰ سال است که در این نهاد به اجرا درآمده و  تاکنون بسیاری از مددجویان تحت حمایت در استان از مزایای و مستمری بازنشستگی برخوردار شده اند.

رحمتی پور به دیگر مزایای بیمه سازمان تامین اجتماعی همچون خدمات درمانی، از کار افتادگی و ... اشاره و تاکید کرد: توسعه بیمه های تامین اجتماعی موجب توانمندی پایدار خانواده های تحت حمایت کمیته امداد خواهد شد.

کد مطلب 3897203

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