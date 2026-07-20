۴۷۶۳ مددجوی خراسان جنوبی زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خزاعی عرب صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به نقش بیمه‌های اجتماعی در توانمندسازی مددجویان اظهار کرد: بیمه اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای کمیته امداد برای ایجاد امنیت اقتصادی و شغلی خانواده‌های تحت حمایت است و زمینه حرکت آنان به سمت خودکفایی را فراهم می‌کند.

وی افزود: این طرح از سال ۱۳۸۴ همزمان با حمایت از طرح‌های اشتغال مددجویان آغاز شد تا علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، پایداری این مشاغل نیز تضمین شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: از سال ۱۳۹۰ زنان سرپرست خانوار نیز زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و بسیاری از آنان پس از تکمیل سابقه بیمه‌ای، از مزایای مستمری بازنشستگی بهره‌مند شده‌اند.

خزاعی عرب با بیان اینکه بیمه اجتماعی سرمایه‌ای برای آینده خانواده‌های نیازمند است، گفت: بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی، افزایش امنیت اقتصادی، ایجاد آرامش خاطر و تثبیت اشتغال از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در زمان اجرای این طرح، زنان سرپرست خانوار ۳۵ تا ۵۰ سال تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گرفتند، اما طی سه سال گذشته مجوز جدیدی برای پذیرش افراد صادر نشده و این موضوع توسعه پوشش بیمه‌ای را محدود کرده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد با صدور مجوزهای جدید، زمینه پوشش افراد بیشتری فراهم شود تا مددجویان بیشتری از مزایای بیمه اجتماعی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند شوند.

وی بیان کرد: چهار هزار و ۷۶۳ مددجوی استان از ابتدای اجرای طرح بیمه‌های اجتماعی تاکنون تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند و ۷۴۴ نفر نیز با بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی به درآمد پایدار رسیده‌اند.