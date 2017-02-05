تربیت نسلی فداکار و شجاع، کاری انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیرعامل کانون در کفتگو با مربیان و کارشناسان کانون استان قزوین به موضوع «تربیت انقلابی» پرداخت . علیرضا حاجیان‌زاده در آن با اشاره به این که مأموریت اصلی کانون، پرورش استعداد، خلاقیت و توان فکری کودکان و نوجوانان است، یادآور شد: رویکرد محتوایی ما در این مأموریت، تربیت دینی و انقلابی و تفکر حاکم بر تمامی فعالیت‌های کانون تفکر انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه، تدوین سند چشم‌انداز را دست‌مایه‌ ارتقا و بالندگی کانون در همه عرصه‌ها خواند و افزود: در بند چهارم راهبردهای این سند بر«آشناسازی مخاطبان با تاریخ و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از راه طراحی، تولید، عرضه و توزیع آثار و فعالیت‌های جذاب و مناسب» تاکید شده است.

مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی که هم‌زمان با جشن‌های سی و هشتمین بهار انقلاب سخن می‌گفت: فعالیت‌های انقلابی را به دو بخش فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد و یادآور شد: فعالیت‌هایی مانند شرکت در راهپیمایی 22 بهمن و حضور در برنامه‌های مناسبتی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با ارزش‌های انقلاب لازم است ولی کافی نیست و باید از روش‌های هنرمندانه و جذاب برای آموزش و انتقال مفاهیم برگرفته از ارزش‌ها و آرمان های انقلاب اسلامی به کودکان و نوجوانان استفاده کنیم و کانون در این زمینه از توانایی بالایی برخوردار است.

حاجیان‌زاده در ادامه به اهمیت هوشیار کردن کودکان و نوجوانان نسبت به رویدادها و وقایع اطراف خود اشاره کرد و گفت: این هوشیاری را مقام معظم رهبری بصیرت نامیده‌اند ما باید تلاش کنیم اعضای کانون را آگاه و هوشیار تربیت کنیم که بهترین راه آن، استفاده از قالب‌های هنرمندانه مثل قصه و تئاتر و ... است.

تربیت کودکانی اهل تحلیل و آگاه نسبت به سلطه جهانی و جنگ نرم از دیگر مواردی بود که مدیرعامل کانون در گفتگو با مربیان و کارشناسان کانون قزوین به آن اشاره کرد.

وی اهتمام کانون به فعالیت فرهنگی هنری سالم را یکی از امتیازات کانون دانست و گفت: این امتیاز باعث شده تا خانواده‌ها نسبت به کانون اعتماد داشته باشند و باید سعی کنیم این اعتماد را حفظ و تقویت کنیم.

حاجیان‌زاده ادامه داد: آموزش سبک زندگی سالم یکی دیگر از راه‌های تربیت نسل انقلابی است. آموزش صرفه‌جویی و آگاه کردن کودکان نسبت به این امر که صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف می‌تواند باعث شود که دیگر هم‌وطنان ما از نعمت‌های الهی استفاده کنند، مصداق تربیت دینی و انقلابی است.

حاجیان‌زاده ایثار، گذشت و کمک به هم‌نوع را از دیگر مصادیق تربیت نسلی انقلابی دانست و به فداکاری آتش‌نشانان در حادثه ساختمان پلاسکو اشاره کرد و گقت: این حرکت شجاعانه و فداکاری آتش‌نشانان در این حادثه باعث شد جان بسیاری از هموطنان نجات پیدا کند و تربیت چنین انسان‌هایی شجاع وفداکار خود اقدامی انقلابی است.

ایجاد روحیه ظلم ستیزی ، دشمن شناسی ، روحیه اجتماعی، کار گروهی و جمج گرایی در کودکان و نوجوانان از دیگر مواردی بود که به اعتقاد مدیرعامل باید از سوی مربیان کانون به عنوان یک کار انقلابی مورد توجه قرار گیرد.

مژده اروجی مدیرکل کانون استان قزوین نیز در این نشست تاکید بر «رفتار بر پایه اخلاق»، «توجه به توانمندی، گرایش و هنرهای ذاتی همکاران» و «وجه به هنر نمایش» را سه محور اصلی اواویت‌های خود در دوران مدیریتش عنوان کرد.

این برنامه با چند بخش نمایش طنز، اجرای عضو نوجوان به عنوان مجری هنری، نمایش نماهنگ صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)، قصه‌گویی مربی فرهنگی راه یافته به جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، شعرخوانی و نمایش نماهنگ های مذهبی و عاشورایی همراه بود.

مدیرعامل کانون به همراه معاون فرهنگی، رییس کانون زبان ایران و مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون روزهای 13 و 14 بهمن 1395 به قزوین سفر کردند