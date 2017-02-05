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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

ساخت سریال زندگی هوگو چاوز در کلمبیا پایان یافت

ساخت سریال زندگی هوگو چاوز در کلمبیا پایان یافت

فیلمبرداری و ساخت سریال «ال کوماندانته» در مورد هوگو چاوز رییس‌جمهور سابق ونزوئلا در کلمبیا به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سریال «ال کوماندانته» که توسط شرکت بین‌المللی توزیع و تهیه برنامه‌های تلویزیونی «سونی پیکچرز تلویژن» در بوگوتا، پایتخت کلمبیا به زبان اسپانیایی تولید شده است رژیم هوگو چاوز رییس‌جمهور سابق ونزوئلا و مسایل اقتصادی موجود در این کشور را روایت می‌کند.

این سریال ۶۰ قسمتی در هفته جاری در آمریکای لاتین و در فصل بهار نیز در شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان «تلموندو» در آمریکا پخش خواهد شد.

آندرس پارا بازیگر کلمبیایی که در این سریال نقش چاوز را بازی می کند، در این زمینه گفت: بسیاری از هواداران چاوز از آنجا که نمی توانند حقیقت مربوط به وی را قبول کنند، سریال را هم بدون تماشای آن رد می کنند.

نیکلاس مادورو رییس‌جمهور ونزوئلا نیز طی سخنانی خطاب مردم کشورش در ماه جاری سریال مذکور را زباله امپریالیستی دانست.

کد مطلب 3897370

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