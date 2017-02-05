به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست شورای سیاستگذاری هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران با حضور مجید ملانوروزی مدیر دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران برگزار شد.

در این نشست مجید ملانوروزی، احکام شورای سیاستگذاری این دوسالانه را به اعضا اهدا و طی حکمی کوروش گلناری را به عنوان دبیر دوسالانه منصوب کرد.

هلیا دارابی، ریما اسلام مسلک، کوروش گلناری، محمد پرویزی، کامبیز صبری، محمود محرومی و بهداد لاهوتی اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.

هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری انجمن مجسمه سازی ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر از ۱۵ شهریور الی ۳۰ مهر سال۱۳۹۶، برگزار می شود.