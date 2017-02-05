پیام نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز همبستگی کشمیر

به گزارش خبرنگار مهر، نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز همبستگی کشمیر پیامی را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

در هفت دهه اخیر، هند مردم شجاع جامو و کشمیر اشغالی را از حق مسلم خود در تعیین سرنوشتشان محروم کرده است؛ حقی که از سوی جامعه بین الملل و بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل وعده داده شده است. مردم پاکستان امروز برای برگزاری روز همبستگی کشمیر به برادران و خواهران کشمیری خود ملحق می شوند تا بدین وسیله حمایت اخلاقی، دیپلماتیک و سیاسی خود را از مبارزات قانونی مردم کشمیر در به دست آوردن حقوق اولیه انسانی خود، به ویژه حق تعیین سرنوشتشان که طی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مشخص شده است، اعلام کند.

مناقشه جامو و کشمیر برنامه ناتمامی از تقسیم بندی شبه قاره هند بوده و یکی از قدیمی ترین مناقشاتی است که در شورای امنیت سازمان ملل همواره باقی مانده است. پاکستان، تروریسم سازمان یافته دولتی و کشتار بی رحمانه مردم بی گناه کشمیر اشغالی را از سوی نیروهای اشغالگر هند به شدت محکوم می کند. استفاده از تفنگ های ساچمه ای منجر به نابینایی بیش از ۱۵۰ نفر از مردم از جمله زنان و کودکان شده است. حقوق اولیه انسانی مردم بی گناه کشمیر اشغالی، از جمله حق زندگی و حق تجمع صلح آمیز از سوی نیروهای اشغالگر هند به شدت نادیده گرفته می شود. رهبر ارشد حوریت بازداشت و یا به حبس خانگی محکوم شده است. در چند ماه گذشته، حدود هزار و ۲۰۰ نفر از مردم به صورت غیر قانونی و بی هیچ اتهامی بازداشت شده اند.

مردم دلیر، قاطع و مصمم جامو و کشمیر اشغالی، فداکاری های بی مانندی را در مبارزات به حق خود متحمل شده اند. هرچند باید گفت قساوت های هند هیچ کدام نتوانسته است مردم کشمیر اشغالی را از خواست خود برای آزاد شدن از سرسپردگی هند باز دارد. مردم پاکستان و جامعه بین الملل احترام فراوانی برای مردم جامو و کشمیر اشغالی در شجاعت، تهور و استقامت بی بدیلشان در مقابله با یکی از بدترین تروریسم های دولتی، نقض آشکار حقوق بشر، خشونت و سرکوب قائل هستند. من به فداکاری های مردمان دلیر و شجاع کشمیر ادای احترام گذاشته و تعهد قاطعانه خود را به موضع مبتنی بر اصول اخلاقی پاکستان در مورد جامو و کشمیر مجددا اعلام می کنم.

پاکستان از جامعه بین الملل می خواهد تا علیه نقض گسترده حقوق بشر، وحشت و ترور اعمال شده از سوی نیروهای اشغالگر هند در کشمیر اشغالی برخیزد و به آن پایان دهد و به وعده های خود که ۷۰ سال پیش به مردم جامو و کشمیر داده است، عمل کند.

مسئله جامو و کشمیر، مهمترین مناقشه میان پاکستان و هند است. در صورت حل نشدن این مناقشه بر طبق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، رؤیای صلح و سعادت مردم این منطقه تحقق ناپذیر خواهد ماند. از هند می خواهیم تا به حمام خون در جامو و کشمیر اشغالی پایان دهد و اجازه دهد تا همه پرسی آزادانه و عادلانه ای از سوی سازمان ملل در این منطقه برگزار شود.