  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

مصطفی مدبر:

نگرانی از بابت ریزش ورزشگاه آزادی نداریم

نگرانی از بابت ریزش ورزشگاه آزادی نداریم

رئیس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی با اشاره به اینکه نشست‌هایی در ورزشگاه آزادی رخ داده و این نشست‌ها طبیعی است، گفت: نگرانی از بابت ریزش ورزشگاه نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مدبر در بازدید از جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی پیش از بازی پرسپولیس با تراکتورسازی، در خصوص تجهیز این جایگاه گفت: این جایگاه یکی از مهمترین قسمت های ورزشگاه آزادی است که در شرایط مختلف چه داخلی و چه بین المللی  از این مرکز اطلاع رسانی صورت می گیرد. به همین خاطر این جایگاه یکی از مهمترین بخش های ورزشگاه آزادی است.

وی افزود: همچنین قرار است پرده هوا در این بخش نصب گردد تا از ورود سرما و گرما جلوگیری کند چرا که به دلیل ایمنی هواداران نمی توان از شیشه استفاده کرد.

رئیس مرکز توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در خصوص خطر ریزش ورزشگاه گفت: از سال های گذشته دائما کارهای کارشناسی در این ورزشگاه صورت می گرفته و چند گروه دائما بخش های مختلف ورزشگاه را کارشناسی و رصد می کنند. ما هیچ نگرانی از بابت ریزش ورزشگاه نداریم.

مدبر خاطرنشان کرد: البته در سال های گذشته این سازه به صورت طبیعی نشستی داشته است. کارهای تعمیر و نوسازی هم صورت گرفته و حتی وزیر ورزش در بازدیدی که داشته تاکید ویژه ای در بازسازی ورزشگاه داشته است.

وی در پایان تصریح کرد: همچنین افرادی را آموزش داده ایم تا در بخش های مختلف ورزشگاه بتوانند کار امدادرسانی را به درستی انجام دهند.

کد مطلب 3897817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها