حماسه پلاسکو درس نهراسیدن در انجام وظیفه را به همگان می آموزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در پیامی به محمدباقر قالیباف شهردار تهران با عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران از تلاش مدیران و نیروهای عمل کننده در حادثه پلاسکو تشکر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

آتش نشانان شهیدان راه خدمت دشوارند و هرگز فراموش نخواهند شد، آنان خاطرات فداکاری های دفاع مقدس را زنده کردند. از دستگاه ها و افرادی که دراین ده شبانه روز تلخ با همه ی توان برای نجات جان آتش نشانان و گرفتار شدگان، کوه سنگینی از کار و تلاش و همت و نگرانی رابردوش کشیدند و با همکاری و صمیمیت، کاری بزرگ را به پایان رساندند تشکر میکنم. «مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای»

برادرارجمند و بسیجی جناب آقای دکتر محمد قالیباف

شهردار محترم و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران

سلام علیکم

با صلوات برمحمد و آل محمد و احترام، حادثه تلخ و عبرت آموز آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در پایتخت ایران اسلامی و شهادت جمعی از بهترین فرزندان این ملت، آتش نشانان مومن و فداکار که برای نجات و مال هم میهنان با ایثار و از خودگذشتگی پا به درون آتش و آوار نهادند، سبب تاسف عمیق و ابراز همدردی مقامم معظم رهبری، مسئولین نظام و آحاد مردم گردید.

به دنبال آن، تلاش‌های خستگی ناپذیر و زحمات شبانه روزی دستگاه ها و سازمان های مختلف به ویژه مجموعه شهرداری تهران با مدیریت جهادی جناب عالی در نجات آتش‌نشانان و گرفتارشدگان و عملیات آوار برداری با بکار گیری تمامی ظرفیت های موجود، تداعی کننده مجاهدت عزت آفرین رزمندگان اسلام و صحنه های آتش و خون در دوران پرافتخار دفاع مقدس است و تصویری زیبا و گویا از قامت برافراشته سرداران شهید باکری، کاظمی و بروجردی را در برابر دیدگان به نمایش گذاشت.

بی تردید این همدلی و حماسه آفرینی، درس ایستادگی، پایداری و نهراسیدن در انجام وظیفه در هنگام مواجهه با خطرات بزرگ را به همگان می آموزد و تجربه‌ای بس گرانسنگ و ماندگار را در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی بی منت به ارمغان نهاده است.

تلاش ها و زحمات نتیجه بخش تمامی مدیران و نیروهای عمل کننده به خصوص نقش آفرینی جناب عالی در جریان این حادثه که رضایتمندی مقام معظم رهبری را در پی داشته، تحسین برانگیز و ستودنی است و یک بار دیگر اهمیت، جایگاه و کارآمدی مدیریت جهادی را در میدان عمل اثبات و به نمایش گذاشته است. باشد تا همگان عبرت های درس آموز و کارساز را از این حادثه تلخ گرفته و در همه حوزه‌ها و بخش‌ها بکار بندیم.

آنچه در این حادثه اهمیت ویژه دارد ابلاغ پیام های حکیمانه مقام معظم رهبری است که هر گونه فرصت طلبی و انجام عملیات روانی در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها را از دشمنان و خناسان سلب و بروز تفرقه و اختلافات احتمالی را به تقویت همبستگی ملی، انسجام بخشی و همگرایی و مسئولین و مردم مبدل نموده است و همچنین ثابت گردید اگر فرهنگ و روحیه جهاد و شهادت در اداره کشور، زندگی مردم و جامعه حاکم شود انجام کارهای بزرگ و به ظاهر ناممکن نیز امکان پذیر و شدنی خواهد شد.

همگان دریافتند استفاده از اینگونه حوادث شهری برای بهره برداری تبلیغاتی، سیاسی، جناحی و ... به هیچوجه زیبنده کشور اسلامی نبوده و آسیب ها، تهدیدات و بحران های شهری را بایستی بدون حاشیه سازی صرفا با هدف نجات جان و مال مردم و بازپروری انسان ها به سرانجام رساند و تالمات روحی و خسارات مادی آسیب دیدگان کاهش و در حداقل زمان ممکن بازسازی و ترمیم یابد.

و اما تجارب گرانسنگ بدست آمده از حادثه ی غم انگیز پلاسکو به خوبی ثابت کرد که:

۱- برای اداره و مدیریت امور بحران شهر تهران و ایجاد هماهنگی و پاسخگویی به حوادث و پیشگیری از بروز و اثر تهدیدات آن، نیاز به تمرکز وساختار فرماندهی واحد، تصویب و پیاده سازی نقشه ی جامع مدیریت بحران و یک شخصیت جهادی و تاثیر گذار باقدرت بسیج و بکارگیری همه ی منابع و مدیریت فراگیر دارد و اگر از این تجربه، درس عبرت گرفته نشود، ممکن است این حادثه ناگوار در سایر مراکز و ساختمان های مشابه در تهران و شهرهای کشور تکرار شود. ما هنوز از نبود ساختارمند فرماندهی واحد، جامع و مقتدر برای تهران رنج می بریم.

۲- آتش نشانان مظلوم به عنوان قهرمانان ملی درعرصه پر خطر خدمت رسانی، تلاش شبانه روزی و مجاهدتی خاموش و مستمر دارند. رسیدگی به وضع معیشت و حل و فصل مسائل خدمتی و تامین و واگذاری تجهیزات و امکانات فنی و تخصصی مدرن و مورد نیاز این عزیزان در شرایط عادی و معمول، از الزمات اولویت دار و اجتناب ناپذیر محسوب میشود.

۳- آتش نشانان مردانی ازجنس رزمندگان اسلام با حفظ و تداوم روحیه جهادی و فرهنگ جبهه ای، مرد میدان کارزار و نبرد روزهای سخت هستند و این حادثه که با خطای انسانی رخ داده را به نحوه مناسب مدیریت نمودند اما حوادثی که در پیش رو است با تهدیداتی از جنس دفاع مقدس نیاز به پیش بینی و ایجاد ساز و کارهای دقیق تر، جدی تر و پررنگ تر با ماهیت پدافند غیرعامل شهری دارد.

۴-ساختمان های فرسوده تجاری، اداری، مسکونی و ...متعددی در شهر تهران وجود دارد که مقاوم سازی، بازسازی و تبدیل آنها به بناهای مدرن، زیبا و مستحکم نیاز به برنامه ریزی مدون و عزم جدی و همگانی با اراده‌ای آهنین همچون مردان دفاع مقدس دارد.

امید است این حادثه ناگوار و تجربه گران در جدی گرفتن موضوع حوادث، آسیب پذیری ها، بحران ها و تهدیدات شهری در نگاه و تصمیم مسئولین در تمامی قوا، سازمان ها، و مراکز ذی ربط موثر و کارساز واقع شود و آنان را متوجه امر حساس و خطیر تدوین و تصویب قوانین به روز و کارآمد، ایجاد ساختاری منسجم و پاسخگو و تامین و در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات آماده و مدرن مصمم تر سازد تا منجر به اقدامات پیشگیرانه میدانی در کاهش آسیب ها و مصون سازی شهرها در برابر حوادث و تهدیدات شود.

فرض دانسته مراتب همدردی و تسلیت خود، مدیران و کارکنان سازمان پدافند غیرعامل کشور را خدمت خانواده های معزز ومعزای غیور مردان شهید آتش نشانی که همواره در تمامی حوادث وخطرات شهری به عنوان خط شکنان مقدم در عملیات نجات و امداد جان، مال و کاهش آلام مردم شناخته می شوند، تقدیم داشته و از ایزد منان برای آنان طلب مغفرت، علو درجات و مجالست با شهدا، مسئلت نموده و نیز از زحمات بی شائبه یکایک عزیزان مدیریت بحران کلان شهر تهران که با توجه به امکانات و تجهیزات محدود و با بسیج و بکارگیری از ظرفیت های موجود سایر دستگاه های اجرایی که خالصانه آنچه داشتند درطبق اخلاص نهادند و این حماسه بزرگ و فراموش نشدنی را خلق کردند، صمیمانه قدردانی و سپاس گذاری و برای ایشان سلامتی و موفقیت روز افزون آرزومندیم.