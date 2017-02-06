به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جایزه هنری قلب تهران به مناسبت دویست و سی امین سال پایتختی تهران بهار سال آینده به همت شهرداری منطقه ۱۲ تهران برگزار می شود. هدف از این رویداد فرهنگی، هنری ایجاد انگیزه برای تولید معنا و مفهوم توسط علاقه‌مندان و هنرمندانی است که نسبت به موضوع شهر تاریخی تهران، شهرنشینی و ویژگی های این کلان شهر با تمرکز بر محدوده‌ منطقه‌ دوازده شهرداری گرایش دارند.

آثار نهایی، حاصل کار هنرمندانی خواهد بود که از منظر رویکرد فردی خویش به ویژگی های منحصر بفرد روابط متقابل انسان و محیط شهری، جاذبه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی تهران معاصر و آثار عهد ناصری خواهند پرداخت.

شهرداری منطقه ۱۲ تهران این جایزه را در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می کند. بخش اصلی با عنوان «قلب تهران» و با موضوعات گردشگری، بازار (بافت تاریخی و قطب اقتصادی)، منطقه ۱۲؛ محور ادیان و سنت های آیینی، منطقه ۱۲ در آیینه تاریخ (به تصویر کشیدن وقایع و روایت‌های تاریخی قلب تهران) برگزار می شود.

بخش ویژه با عنوان نام آوران قلب تهران است که در این دوره و در واکنش به رویداد و حادثه‌ تلخ «ساختمان پلاسکو» و ابراز رشادت جمعی از جانفشانان به موضوع «آتش نشانان» اختصاص دارد.

منظور از نام آوران در جایزه هنری قلب تهران، مردان و زنانی هستند که در حیطه اجتماعی، فرهنگی، هنری و کسب و کار برای ایجاد یک جامعه‌ پویا و سالم تلاش می کنند و تاثیرات اجتماعی ماندگاری در شهر از خود به جای گذاشته اند.

ثبت نام برای شرکت در این جایزه از ۲۲ بهمن ماه آغاز می شود و علاقه مندان و هنرمندان می توانند تا ساعت ۲۴ روز ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۶ در سایت این جایزه به نشانی www.tehranfestival.com ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند و برای اطلاع از شرایط جایزه به این سایت مراجعه کنند.

متقاضیان می توانند در بخش اصلی در هر رشته عکاسی، آگهی دیواری(پوستر)، تصویرگری و کارتون حداکثر سه اثر و در بخش ویژه در هر رشته یک اثر را برای این جایزه ارسال کنند.

دبیر نخستین جایزه هنری قلب تهران مسعود زنده روح کرمانی است و بهرام کلهرنیا (پوستر)، علی هاشمی شهرکی (تصویرگری)، مسعود شجاعی طباطبایی (کارتون)، محمدمهدی رحیمیان (عکاسی) شورای دبیران این جایزه هستند.

مصطفی اسدالهی، ابراهیم حقیقی، قباد شیوا در رشته آگهی دیواری (پوستر) و محمدعلی بنی اسدی، کیانوش غریب پور و مهران زمانی در رشته تصویرگری، آثار را انتخاب و داوری می کنند.

هیات انتخاب و داوری رشته عکاسی اسماعیل عباسی، ابراهیم صافی و بابک برزویه و رشته کارتون کامبیز درمبخش، جمال رحمتی و بهرام عظیمی هستند.

نمایشگاه آثار برگزیده نخستین جایزه هنری قلب تهران ۲۵ فروردین تا هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در نگارخانه مدرسه دارالفنون برگزار می شود.

برگزیدگان اول تا سوم بخش اصلی در هر رشته دیپلم افتخار و به ترتیب جایزه نقدی ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیون ریالی دریافت می کنند و به برگزیده اول هر رشته مدال قلب تهران نیز اهدا می شود. در بخش ویژه نیز به یک برگزیده هر رشته مدال قلب تهران، دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۵۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.