روایت درگیری پنج شخصیت داستانی در نمایشنامه «تمرین پنج انگشت»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «تمرین پنجانگشت» از جایی آغاز میشود که خانم و آقای هرینگتون به همراه دو فرزند خود برای گذراندن تعطیلات، به خانه ییلاقیشان میروند. ورود والتر، پسر جوان آلمانی، به این خانه سرآغاز ماجراهای داستان است. ماجراهایی که اختلافات پنهان میان اعضای خانواده را به سطح میآورد.
این نمایشنامه روایت درگیری پنج شخصیت است که در طول داستان، هویت و خواستههای خویش را به تدریج به مخاطب نشان میدهند. کتاب عنوانی نمادین دارد و به تمرینی اشاره میکند که پیانیستها با پنج انگشت دست، برای نواختن پیانو انجام میدهند.
پیتر شفر، نویسنده تمرین پنجانگشت، یکی از نویسندگان پرآوازه معاصر است. او در دوران کاری خود نمایشنامههای ماندگار بسیاری نوشت، دو جایزه نمایشنامهنویسی تونی در کارنامه حرفهای خود ثبت کرد و یکبار برنده اسکار بهترین فیلمنامه شد. شفر در سال ۱۹۷۵ جایزه حلقه منتقدان نیویورک را از آن خود کرد، همچنین در ۱۹۸۷ نشان فرمانده امپراتوری بریتانیا و در ۲۰۰۱ نشان شوالیه را دریافت کرد.
نمایشنامه «تمرین پنجانگشت» را علیرضا جمالیمنش و شیوا گرامی به فارسی برگرداندهاند و انتشارات چترنگ آن را در ۱۳۸ صفحه، با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و به بهای ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر کرده و در اختیار دوستداران ادبیات قرار داده است.
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