به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید صفایی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمران شهری وحدتیه اظهار داشت: این پروژه‌ها در راستای توسعه عمران شهری، جلب رضایت‌مندی عمومی، رفع مشکلات شهروندان و حرکت در مسیر اهداف نظام اجرا شده است.

وی بیان کرد: به میمنت دهه مبارک فجر با تلاش، همفکری، همکاری و همت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شاهد افتتاح و بهره‌برداری و کلنگ‌زنی حدود ۶۰ میلیارد ریال پروژه‌های عمران شهری در وحدتیه هستیم.

شهردار وحدتیه اضافه کرد: با توجه به قدیمی‌بودن بافت و کالبد شهر، نیاز است سمت و سوی پروژه‌ها و اقدامات و عملکرد شهرداری به اجرای کارها و امورات اساسی و زیربنایی سوق داده شود.

وی با اشاره به میزان و نوع و اعتبار مصروفی در سطح شهر وحدتیه افزود: شهرداری وحدتیه در سایه همکاری و همفکری و تعامل سازنده و عالی اعضای شورای اسلامی، مشارکت ارزشمند شهروندان و تلاش و همت کارکنان شهرداری، پروژه‌ها و طرح‌هایی چند میلیاردی را افتتاح و به بهره‌برداری رسانده که تحقق این امر در سطح استان و شهرستان کم نظیر است.

صفایی با اشاره به پروژه‌های عمرانی دهه فجر شهرداری وحدتیه، بیان کرد: احداث و اجرای فاز اول بلوار شهدا به طول ۳۰۰ متر در دو باند رفت و برگشت و عرض ۳۰ متر با اعتبار هشت میلیارد ریال شامل تملک، تخریب، جابجایی و نوسازی تاسیسات، احداث کانال دفع آب‌های سطحی، زیرسازی، نصب سنگ جدول و آسفالت یکی از این پروژه‌ها است.

وی از احداث یادمان و مقبره شهدای گمنام در محل پارک پارسه شهر وحدتیه با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال خبر داد و افزود: از دیگر پروژه‌ها می‌توان به طرح زیرسازی و آسفالت معابر و کوچه‌ها در سطح شهر وحدتیه با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال اشاره کرد.

شهردار وحدتیه افزود: پروژه عمرانی تسطیح، پیاده‌روسازی و فرش موزاییک بلوار امام خمینی و معابر سطح شهر به میزان شش‌هزار متر مربع با اعتبار دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

وی با اشاره به کلنگ‌زنی و آغاز اجرای پروژه فاز اول پارک گردشگری بهاران با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال اشار کرد و گفت: عملیات احداث پروژه عمرانی ورزشی سومین زمین چمن مصنوعی (هفت نفره) شهر وحدتیه با اعتبار سه میلیارد ریال آغاز شده است.

صفایی از کلنگ زنی و آغاز به کار پروژه عمرانی احداث پارک محله‌ای بلوار نفت با اعتبار ۲.۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: توسعه و بهبود کیفیت مبلمان شهری در سطح شهر وحدتیه در دستور کار است.

شهردار وحدتیه از افتتاح و شروع به کار سنگ‌شکن و کارگاه تولید شن و ماسه شهرداری و بهره‌برداری از خیابان پاسداران شهر وحدتیه در کمتر از یک ماه آینده با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی اظهار داشت: همکاری و همت شهروندان، مساعدت و همفکری اعضای شورای اسلامی شهر و تلاش کارکنان شهرداری نقش مهمی در اجرای این برنامه‌ها داشته است و تلاش داریم که خدمات صادقانه و بی‌منت را به مردم ارائه کنیم.