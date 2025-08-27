به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر چهارشنبه در این مراسم اظهار کرد: اقدامات انجامشده در حوزه توسعه شهری عالیشهر نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری برای ارتقای سطح خدماترسانی است. اجرای ۱۸ پروژه عمرانی در این ایام، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و متوازن عالیشهر به شمار میرود.
وی با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاهها برای پیشرفت این شهر افزود: امید است با همافزایی دستگاههای اجرایی، شاهد رشد روزافزون عالیشهر و افزایش رضایتمندی مردم باشیم.
در ادامه این مراسم، محمد حیدری شهردار عالیشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژههایی که امروز افتتاح و کلنگزنی شدند همگی در حوزه عمرانی تعریف شدهاند و با اعتباری بالغ بر ۵۰۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اجرا میشوند.
وی ادامه داد: از این میزان اعتبار، ۲۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به پروژههای افتتاحی و ۲۹۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به پروژههای کلنگزنی اختصاص یافته است. این طرحها با هدف توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تسریع روند آبادانی عالیشهر طراحی و اجرا شده
