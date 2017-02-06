۴۷ پروژه بهداشت و درمان در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان عصر دوشنبه در آیین افتتاح متمرکز پروژه‎های بهداشتی و درمانی گلستان که با حضور وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی به ۴۰ سالگی خود نزدیک شده و نه تنها کشور قدرتمند منطقه است بلکه خود را به جایگاهی رسانده که نقش مهمی در معادلات جهانی بازی می کند.

عبدالرضا فاضل به دستاوردهای انقلاب در حوزه بهداشت و درمان کشور اشاره کرد و افزود: کشوری که سال‎ها به ویژه در حوزه سلامت چشم به دستان خارجی ها داشت، هم اکنون می‎تواند بسیاری از طرح‎ها را در طراز جهانی ارائه کند.

وی ادامه داد: توسعه خدمات سلامت و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی با کمترین هزینه همراه است و طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید با همین نگاه پایه ریزی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان یادآور شد: با اجرای طرح تحول سلامت و تمرکز در حوزه درمان، بسیاری از خواسته‎های مردم جامه عمل پوشانده شد.

ورود طرح تحول سلامت به حوزه آموزش و بهداشت

وی ادامه داد: در اجرای طرح تحول سلامت تنها به حوزه درمان بسنده نشده و بسته های این طرح برای ورود به حوزه بهداشت و آموزش هم تماده اجراست.

وی اضافه کرد: در سال های اخیر استان گلستان ورود بسیار خوبی به بهسازی وضعیت فیزیکی بیمارستان ها، کلینیک تخصصی، نوسازی و بهسازی، ساخت خانه‎های بهداشت، اتاق های زایمان، بخش دیالیز و مراکز بهداشتی درمانی داشته و اکنون شاهد افتتاح برخی از این پروژه‎ها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با بیان اینکه طرح تحول سلامت با بی مهری هایی مواجه بوده، تصریح کرد: عدم تامین منابع طرح از سوی خریداران خدمت از مهم‌ترین چالش این طرح بوده اما بهورزان، پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان بدون تسامل و تسامح به خدمت مشغول هستند.

فاضل بیان کرد:بسیاری از همکاران ما در استان ماه‎های زیادی مطالبات خود را از شرکت ‎های بیمه‎گر دریافت نکرده اند اما مجددانه به الزامات اجرای طرح تحول سلامت پای بند هستند.

فاضل به نیازهای استان در حوزه بهداشت و درمان اشاره و خاطرنشان کرد: کمبود تخت‎های بیمارستان یکی از موضوعات و مشکلات این استان است که در سفر قبلی وزیر محترم بر این نیاز استان صحه گذاشت.

وی اجرا و ساخت بیمارستان یک‌ هزار تختی گرگان و ۸۰۰ تختی گنبد در چنین شرایط مالی را سخت دانست و بیان کرد: با توجه به وجود زمین مناسب در قالب مشارکت با سرمایه‎گذار داخلی و خارجی و همچنین آمار بالای مبتلایان سرطان به ویژه سرطان گوارش راه اندازی مرکز تیپ سه درمان سرطان یکی از نیازهای جدی استان است.

فاضل در پایان به ظرفیت و پتانسیل بالای استان در حوزه پزشکی اشاره کرد و خواستار موافقت با راه اندازی دانشکده داروسازی در گلستان شد.