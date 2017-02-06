۴۷ پروژه بهداشت و درمان در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان عصر دوشنبه در آیین افتتاح متمرکز پروژههای بهداشتی و درمانی گلستان که با حضور وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی به ۴۰ سالگی خود نزدیک شده و نه تنها کشور قدرتمند منطقه است بلکه خود را به جایگاهی رسانده که نقش مهمی در معادلات جهانی بازی می کند.
عبدالرضا فاضل به دستاوردهای انقلاب در حوزه بهداشت و درمان کشور اشاره کرد و افزود: کشوری که سالها به ویژه در حوزه سلامت چشم به دستان خارجی ها داشت، هم اکنون میتواند بسیاری از طرحها را در طراز جهانی ارائه کند.
وی ادامه داد: توسعه خدمات سلامت و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی با کمترین هزینه همراه است و طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید با همین نگاه پایه ریزی شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان یادآور شد: با اجرای طرح تحول سلامت و تمرکز در حوزه درمان، بسیاری از خواستههای مردم جامه عمل پوشانده شد.
ورود طرح تحول سلامت به حوزه آموزش و بهداشت
وی ادامه داد: در اجرای طرح تحول سلامت تنها به حوزه درمان بسنده نشده و بسته های این طرح برای ورود به حوزه بهداشت و آموزش هم تماده اجراست.
وی اضافه کرد: در سال های اخیر استان گلستان ورود بسیار خوبی به بهسازی وضعیت فیزیکی بیمارستان ها، کلینیک تخصصی، نوسازی و بهسازی، ساخت خانههای بهداشت، اتاق های زایمان، بخش دیالیز و مراکز بهداشتی درمانی داشته و اکنون شاهد افتتاح برخی از این پروژهها هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با بیان اینکه طرح تحول سلامت با بی مهری هایی مواجه بوده، تصریح کرد: عدم تامین منابع طرح از سوی خریداران خدمت از مهمترین چالش این طرح بوده اما بهورزان، پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان بدون تسامل و تسامح به خدمت مشغول هستند.
فاضل بیان کرد:بسیاری از همکاران ما در استان ماههای زیادی مطالبات خود را از شرکت های بیمهگر دریافت نکرده اند اما مجددانه به الزامات اجرای طرح تحول سلامت پای بند هستند.
فاضل به نیازهای استان در حوزه بهداشت و درمان اشاره و خاطرنشان کرد: کمبود تختهای بیمارستان یکی از موضوعات و مشکلات این استان است که در سفر قبلی وزیر محترم بر این نیاز استان صحه گذاشت.
وی اجرا و ساخت بیمارستان یک هزار تختی گرگان و ۸۰۰ تختی گنبد در چنین شرایط مالی را سخت دانست و بیان کرد: با توجه به وجود زمین مناسب در قالب مشارکت با سرمایهگذار داخلی و خارجی و همچنین آمار بالای مبتلایان سرطان به ویژه سرطان گوارش راه اندازی مرکز تیپ سه درمان سرطان یکی از نیازهای جدی استان است.
فاضل در پایان به ظرفیت و پتانسیل بالای استان در حوزه پزشکی اشاره کرد و خواستار موافقت با راه اندازی دانشکده داروسازی در گلستان شد.
