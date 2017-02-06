به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سیدمحمدحسن باستی در نشست بررسی وضعیت آبرسانی به استان بوشهر با اشاره به کمی بارش باران در استان بوشهر اظهار داشت: کاهش بارندگی در استان بر مشکلات بحران خشکسالی افزوده که در این راستا تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
وی با تاکید بر توسعه فرهنگ مصرف بهینه آب آشامیدنی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد آب آشامیدنی استان بوشهر با خطوط طولانی خط انتقال به استان بوشهر منتقل میشود لازم است در مصرف این ماده حیانی استفاده بهینه کرد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر ایجاد فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب تصریح کرد: تدوین راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل مشکلات آبرسانی در استان بوشهر تدوین شده که در این راستا نیاز به مشارکت همه جانبه مشترکان آب است.
باستی از اجرای طرحهای کوتاه مدت و اضطراری برای حل مشکلات آبرسانی خبر داد و گفت: برای گذشت از بحران کمآبی در استان بوشهر طرحهای اضطراری آبرسانی تدوین شد که این طرحها با ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا میشود.
وی تاکید کرد: طرحهای آبرسانی اضطراری در استان بوشهر قبل از فصل تابستان باید به بهرهبرداری برسد که در این راستا عملیات اجرایی برخی از این طرحها آغاز شده است.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرح تقویت ایستگاه پمپاژ خط آبرسانی کوثر در شبانکاره افزود: برای اجرای ایستگاه پمپاژ و تقویت خط آبرسانی و ایجاد تصفیه خانه ۱۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. تجهیز و کف شکنی چاههای آب آشامیدنی از دیگر طرحهای تدوین شده برای حل مشکلات آبرسانی است.
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