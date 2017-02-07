حمید رسولیان مدیر جلوه های ویژه میدانی فیلم «چراغ های ناتمام» درباره کاندیدا شدن خود برای سیمرغ بخش جلوه های ویژه میدانی جشنواره فیلم فجر، به خبرنگار مهر گفت: از این که مورد توجه داوران قرار گرفتم احساس خوبی دارم. و بیشتر از این خوشحالم که به عنوان عضوی از عوامل دوست داشتنی فیلم «چراغ های ناتمام» در جمع بهترین ها هستم. در واقع بنده به عنوان عضوی کوچک و نماینده ای از گروه زحمتکش فیلم «چراغ های ناتمام» در میان کاندیداها قرار دارم و از این بابت افتخار بزرگی نصیبم شده است.

وی که سابقه همکاری با کارگردان هایی چون مسعود کیمیایی را در فیلم هایی «جرم» و «متروپل» در کارنامه دارد، درباره شرایط همکاری در فیلم سینمایی «چراغ های ناتمام»، گفت: همه چیز خوب بود و همکاری خیلی خوبی با آقایان مصطفی سلطانی و مجتبی امینی به عنوان کارگردان و تهیه کننده فیلم داشتم و گروه همدلی داشتیم. به شخصه علاقمند به حضور در فیلم های ارزشی مانند «چراغ های ناتمام» هستم و امیدوارم که این گونه فیلم ها بیشتر ساخته شود تا مجبور نشوم در برخی فیلم ها حضور داشته باشم. من در این جشنواره فیلم دفاع مقدسی «اشنوگل» را هم داشتم که متاسفانه در بخش اصلی پذیرش نشد در حالی که فیلم خیلی خوبی است و برایم ارزشمند بود. به هر حال در کارنامه ام حضور در برخی فیلم ها برخلاف علاقه ام وجود دارد و امیدوارم نوع حمایت و توجه به فیلم هایی مانند «چراغ های ناتمام» بیشتر شود تا شاهد آثار بیشتری درباره این نوع فیلم های دفاع مقدسی باشیم.

کاندیدای سیمرغ بهترین جلوه های ویژه میدانی در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر، اظهار کرد: باید از فیلم «چراغ های ناتمام» بیشتر حمایت می شد چون ما در جشنواره فجر امسال فیلم های دیگری داشتیم که آنقدر بد بودند که مردم با حال خراب از سالن سینما بیرون می آمدند در حالی که از فیلم «چراغ های ناتمام» خیلی از مخاطبان رضایت داشتند.

رسولیان افزود: با تمام وجود از این که با موسسه شهید آوینی و برای فیلم دفاع مقدسی «چراغ های ناتمام» همکاری کردم خوشحالم، چرا که من خود را مرید شهید آوینی و غلام حلقه به گوش اندیشه های وی می دانم و امیدوارم از موسسه شهید آوینی به شکلی حمایت شود تا این موسسه بتواند بیشتر از این درباره سینمای دفاع مقدس فیلم بسازد و در این زمینه به عنوان مرجعی تخصصی در سینمای ایران باشد.

وی در پاسخ به این که پیش بینی اش از برندگان بخش جلوه های ویژه میدانی چیست، عنوان کرد: همین که در میان بهترین ها در جشنواره فجر قرار دارم خوشحالم و اگر هم خدا بخواهد و برنده شوم که خوشحالی ام بیشتر خواهد شد. امیدوارم اتفاق خوبی بیفتد.

وی درباره آینده فیلم «چراغ های ناتمام» و شرایط اکران این فیلم گفت: باید فیلم «چراغ های ناتمام» برای اکران مورد حمایت قرار بگیرد و این فیلم جدا از اکران موفق می تواند در جشنواره های ارزشی مانند جشنواره انقلاب و جشنواره عمار هم حضور داشته باشد.