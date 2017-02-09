بازیکنان پرسپولیس اعتماد به نفس منطقی دارند/ جنگ میانه میدان است

علیرضا امامی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار تراکتورسازی برابر پرسپولیس در هفته بیستم لیگ برتر گفت: پرسپولیس از ابتدای لیگ فراز و نشیب نداشته و از همان ابتدا روند رو به جلویی گرفته است. این تیم در تمام بازی ها دوندگی و آمادگی بدنی بالایی دارد و به همین خاطر توقع ارائه چنین بازی خوبی را می دادند.

وی افزود: به هر حال تراکتور هم در این بازی چند بازیکنش را نداشت و خط دفاع این تیم هم پراشتباه ظاهر شد، گل زودهنگام پرسپولیس هم در این نتیجه بی ثمر نبود. من ابتدای بازی فکر نمی کردم که پرسپولیس با سه گل این مسابقه را به پایان برساند، اما هر چه پیش می رفت احتمال می دادم که گل های بیشتری بزند چرا که این تیم هجومی بازی می کرد.

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص شرایط این تیم گفت: پرسپولیس روحیه بالایی دارد و بازیکنان نیز با عملکردشان نشان دادند که اعتماد به نفس منطقی دارند و این اعتماد به نفس را در عملکرد خوب آنها می توان دید. حتی وقتی بازیکنان گل هم می زنند به زدن گل های بیشتر اشتیاق نشان می دهند.

امامی فر در خصوص پیش بینی اش از دربی هم گفت: به هر حال دربی ها را نمی توان پیش بینی کرد و کار سختی است اما جنگ در این مسابقه در میانه میدان است.

وی در خصوص غیبت کامیابی نیا خاطرنشان کرد: به هر حال نبود کمال ممکن است تاثیر داشته باشد، اما سروش رفیعی و یا محسن مسلمان اضلاع مربع میانه زمین را به خوبی حفظ می کنند و احتمال می دهند که رفیعی با توجه به دوندگی خوبش می تواند در پست کمال موفق عمل کند.