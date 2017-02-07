امیر کویت استعفای وزیر اطلاع رسانی را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کونا، امیر کویت دو تن از وزرای این کشور را تغییر داد.

در همین راستا، شیخ «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت استعفای «سلمان الحمود» وزیر اطلاع رسانی کویت را پذیرفت و «محمد عبدالله» را جایگزین وی کرد.

همچنین «خالد ناصر الروضان» هم به عنوان وزیر امور جوانان به جای خود «سلمان الحمود» تعیین شد.

سلمان الحمود وزیر اطلاع رسانی کویت دو روز پیش از برگزاری جلسه استیضاح خود در مجلس این کشور استعفا کرده بود.

محمد عبدالله مبارک الصباح علاوه بر وزیر اطلاع رسانی سمت وزیر امور مشاور در امور کابینه را نیز دارد و خالد ناصر الروضان علاوه بر وزیر امور جوانان وزیر بازرگانی و صنایع نیز هست.

نمایندگان کویتی وزیر اطلاع رسانی را عامل به تعلیق درآمدن ورزش این کشور در صحنه جهانی از پانزده ماه پیش تاکنون می دانند. همه تیم های کویتی از مشارکت در فعالیت های بین المللی در پانزده ماه گذشته محروم بوده اند.

کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی فوتبال «فیفا» این تصمیم را به علت دخالت های دولت کویت در زمینه مسایل ورزشی اتخاذ کردند.