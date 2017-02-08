مردم با حضور در صحنه انقلاب اسلامی را بیمه می کنند

به گرازش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان، احمد شاکری مسئول انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت چهار دهه به دوران بلوغ خود رسیده است، عنوان کرد: شاید حدوث این واقعه در دهه ۵۰ و در سال ۵۷ برای برخی از مبارزین هم یک واقعه ای غیر قابل پیش بینی بود. از این روی ابعاد، ثمرات و آثار این واقعه شاید چندان مورد نظر و مورد توجه افرادی که مسیر مبارزه را دنبال کردند نبود.

وی افزود: امروزه ما بعد از گذشت چند دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران وقتی به ثمرات انقلاب اسلامی نگاه می کنیم چند نکته بسیار مهم را باید مدنظر خود قرار بدهیم؛ نخستین نکته اینکه انقلاب اسلامی بسیار بیشتر از آنچیزی که خود انقلابیون فکر می کردند ابعاد و ثمرات جهانی پیدا کرده است.

مسئول انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان ادامه داد: موضوع بیداری اسلامی در حال حاضر به همراه خیزشی که در سطح جهان شکل گرفته و الگوی ایرانی اسلامی برای حکومت دینی، اینها همه دارای ثمراتی است که اگر به دقت آنها را مورد بررسی قرار بدهیم بسیار قابل توجه است.

شاکری خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در بحث انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم بحث ریزش ها و رویش ها بود؛ زیرا هیچ فردی هم نمی توانست پیش بینی کند تا امروز چه میزان شاهد ریزش و رویش برای انقلاب اسلامی بودیم؛ بسیاری از افرادی که در صف اول مبارزه انقلاب بودند در سال های بعد چرخش هایی در اعتقادات و عمل های آنها رخ داد.

وی اضافه کرد: همچنین در سال های بعد شاهد پیوستن افراد فراوانی به صف انقلاب بودیم که با اعمال و فعالیت‌های خود موجب تقویت مسیر حرکت انقلاب اسلامی در ایران شدند؛ بر این اساس دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن به نوعی یک میثاق عمومی با انقلاب اسلامی، اهداف و آرمان‌های آن است.

مسئول انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان یادآور شد: این تجمع، توجه دوبارهای است به این موضوع که انقلاب با مردم زنده است؛ به عبارتی بهتر همان تاکیدی که حضرت امام خمینی (ره) در جمع مردم به آن اشاره داشتند.

شاکری تصریح کرد: در حقیقت رمز پیروزی امام (ره) و رهبری حضرت امام خمینی در درجه نخست اتکاء به خداوند متعال بود و در درجه دوم توجه دادن و همراه کردن مردم با انقلاب به منظور پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود.

وی در پایان گفت: این راهپیمایی به صورت واقعی نشان می دهد که انقلاب ما تا چه میزان به خواست و اراده ملی وابسته است؛ البته این گردهمایی به ما نشان می دهد که ما با حضور در صحنه است که می‌توانیم هم خود و هم انقلاب اسلامی را بیمه کنیم.