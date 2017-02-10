کیفیت فیلمنامه های تلویزیون بهتر می شود/تمرکز بر اقتصاد و خانواده

بهرنگ ملک محمدی کارشناس مرکز امور نمایشی سیما درباره فیلمنامه هایی که به این شورا می رسد و ارزیابی کلی از این آثار به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به لحاظ برآوردی، بودجه فیلمنامه ها از دیگر بخش های آثار تولیدی کمتر است و این باعث می شود در خروجی فیلمنامه ها اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: یک مشکل دیگر هم این است که چه در حوزه سینما و چه در حوزه تلویزیون، فیلمنامه ها همزمان با تولید پیش می رود. اگر به فیلمنامه های استاندارد نگاه کنید کارگردان این آثار را می خواند و روی دکوپاژ کار می کند ولی متاسفانه اکنون این مرحله در حال از بین رفتن است.

فیلمنامه ها در دوره جدید از ساماندهی بیشتری برخوردارند

این کارشناس حوزه فیلمنامه نویسی با اشاره به تغییر فیلمنامه ها در دوره علی عسکری رییس سازمان صداوسیما عنوان کرد: در این دوره فیلمنامه ها از سازماندهی بیشتری برخوردار هستند و تمرکز بیشتری روی آنها انجام می گیرد. در دوره های قبل هدفگذاری روی تولید، بازیگر و دیگر موارد بود ولی اکنون هدف روی خود فیلمنامه هاست.

ملک محمدی اظهار کرد: پیش از این کنداکتور سازمان خالی بود ولی اکنون برای زمان هایی مثل ماه رمضان هم برنامه ریزی شده است و حالا کیفیت بیشتری برای فیلمنامه ها در نظر گرفته می شود.

وی کوچ فیلمنامه نویسان تلویزیون به سوی سینما را یک مشکل عمده دانست و تصریح کرد: بسیاری از فیلمنامه نویسان ما جذب سینما شده اند و اتفاقا به همین دلیل است که بخشی از فیلم های سینمایی به تله فیلم منحصر شده اند، این آثار فیلمنامه های خوبی ندارند و حدود ۶۰ تا ۷۰ دقیقه را هم شامل می شوند. اگر قرار است تلویزیون رونق بگیرد باید این افراد از سینما بازگردند و باید از آنها حمایت بیشتری صورت بگیرد.

تمرکز روی اقتصاد مقاومتی و بنیان خانواده

این کارشناس حوزه فیلمنامه با اشاره به نبود رشته های آکادمیک در حوزه فیلمنامه نویسی در دانشگاه عنوان کرد: در دانشگاه ها کمتر رشته های فیلمنامه نویسی وجود دارد و بیشتر کارگاه های خصوصی است که در آنها هم نویسنده های مستقل تربیت نمی شوند.

ملک محمدی درباره روند فیلمنامه ها در مرکز امور نمایشی سیما تصریح کرد: با نظارت هایی که داریم کیفیت فیلمنامه ها به تدریج بهتر می شود. البته نویسنده ها چون قرارداد کلی دارند بیشتر طرح می دهند و آثارشان کمتر از جزییات برخوردار است. با این حال ما بیشتر موضوعات مورد نظر خود را سفارش می دهیم.

وی در پایان درباره موضوعات فیلمنامه های اخیر در مرکز امور نمایشی سیما بیان کرد: سفارش ها به سمت خانواده محوری و اقتصاد مقاومتی پیش می رود، ما در یک سال گذشته دو پیام مهم از طرف رهبری داشتیم اول اقتصاد مقاومتی و دوم بنیان خانواده بود و سازمان روی این دو کار می کند.