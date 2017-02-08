السد اسیر جوانان استقلال شد/ مسئولان قدر این تماشاگر را بدانند

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار استقلال برابر السد قطر گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم و فکر می کنم علاقه مندان به فوتبال از این بازی لذت برده باشند. استقلال در هفته های اخیر با ادامه بازی های خوب نتایج قابل قبولی هم کسب کرده و فکر می کنم یکی از علت های موفقیت این تیم شناخت یک ترکیب ثابت در استقلال است که کار را برای منصوریان راحت کرده است.

وی در خصوص تیم السد قطر نیز گفت: این تیم متکی به ژاوی بود و تمام بازیکنان قطری توپ هایشان را به او می دادند تا ژاوی شروع کننده بازی در میانه میدان باشد. البته بازیکنان استقلال توانستند دقایقی او را مهار کرده و از کار بیندازند و اجازه هنرنمایی به او ندهند اما هر بار که او پا به توپ می شد پاس های بسیار دقیقی برای هم تیمی هایش ارسال می کرد.

هافبک پیشین استقلال در ادامه تصریح کرد: آبی پوشان در نیمه اول حاکم میدان بودند اما در نیمه دوم کمی بازی از اختیارشان خارج شد اما باز هم در دقایق پایانی و وقت های اضافه این استقلال بود که کاملا بر بازی مسلط و صاحب توپ بود و حتی می توانست در ثانیه های پایانی هم به گل دست پیدا کند که چنین اتفاقی پیش نیامد و استقلال توانست با اعتماد به نفس بالایی که داشت در ضربات پنالتی پیروز این بازی حساس باشد.

فنونی زاده در خصوص دیدار روز یکشنبه استقلال مقابل پرسپولیس گفت: همیشه شرایط این دو تیم برای این بازی متفاوت است و هیچ ارتباطی به جایگاه دو تیم در جدول ندارد و تنها عاملی که می تواند ضامن موفقیت یکی از این دو تیم باشد اعتماد به نفس و روحیه بالا و استفاده از موقعیت های به دست آمده است.

وی در پایان در خصوص حضور پررنگ تماشاگران در دیدار استقلال برابر السد گفت: باید قدر این تماشاگر را بدانیم زیرا آنها سرمایه های ورزش کشور ما هستند و دیروز نشان دادند که فارغ از هر رنگی به پیروزی تیم های داخلی در میادین بین المللی حساس هستند.