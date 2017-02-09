۵ پروژه عمرانی در بخش آبدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی این شهرستان اظهار داشت: نگاه دولت در خدمت رسانی به مردم عدالت محور است.

حمزه اعتماد در مراسم افتتاح خیابان ولی عصر شهر آبدان افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش شده تا به بهترین شکل ممکن به مردم این شهرستان خدمت‌گزاری شود و دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مشکلات مردم را حل کند.

وی در ادامه ضمن تبریک دهه مبارک فجر تصریح کرد: دهه فجر بهترین زمان برای انتقال اهداف و آرمان‌های انقلاب به جوانان است و باید تلاش شود که جوانان در این برهه زمانی با مجاهدت و دوران انقلاب آشنا شوند.

اعتماد از همه مردم خواست تا بار دیگر حضوری چشمگیر در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر نیز با تبریک دهه مبارک فجر گفت: در شهرستان دیر ۹ خانه عالم وجود دارد که هفت خانه عالم در دولت یازدهم به بهره برداری رسیده است.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی ادامه داد: خانه عالم شهر آبدان با زیر بنای ۱۲۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح شده است.

وی افزود: در شهرستان دیر ۲۴ موسسه قرآنی وجود دارد که این موسسات قرآنی زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دیر نیز در آئین افتتاح دفتر نمایندگی هلال احمر در شهر آبدان گفت: خانه هلال یکی از رویکردهای مهم جمعیت هلال احمر در کشور و در سطح شهر و روستا است.

مهدی نظامیان ادامه داد: در این خانه هلال جوانان و نوجوانان با آموزش‌های امداد و نجات و کمک‌های اولیه آشنا می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: الحمدالله در سطح شهرستان دیر اقدامات خوبی در بحث آموزش کمک‌های اولیه انجام گرفته است.

شهردار آبدان نیز در حاشیه افتتاح پروژه خیابان ولی عصر اظهار داشت: پروژه خیابان ولی عصر عج یکی از پروژه‌های مهم شهرداری آبدان است.

زهیر حاجیان افزود: این خیابان یکی از خیابان‌هایی بود که تردد فقط با موتور سیکلت امکان پذیر بود و مردم این خیابان مشکلات فراوانی داشتند.

حاجیان ادامه داد: کل اعتبارات این خیابان بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان است که از منابع داخلی شهرداری تامین شده و این خیابان داری چهار خیابان فرعی و یک خیابان اصلی به طول ۶۰۰ متر و ۸ متر عرض است.

حاجیان یاد آور شد: افتتاح این خیابان رضایت مندی شهروندان به دنبال داشته است.

وی در پایان از فرماندار خواست تا اعتباری برای تکمیل پروژه شهدای گمنام در نظر بگیرد.

فرماندار شهرستان به همراه مسئولان شهرستان و بخش آبدان در ادامه افتتاح پروژه‌ها به روستای تنگ خوش بخش آبدان رفت تا کانال آبرسانی این روستا را افتتاح کنند.

بخشدار آبدان ضمن تبریک دهه فجر و همچنین ضمن تقدیر و تشکر از مردم و شورای اسلامی این روستا بیان داشت: این روستا تنها روستایی است که از آب چاه و آب شرب در کشاورزی استفاده نمی‌کنند و فقط از آب چشمه استفاده می‌کنند.

مسعود تنگستانی ادامه داد: کار بهسازی و نوسازی کانال آبرسانی این روستا به اتمام رسید که اعتبار آن از ارزش افزوده که شامل روستاهای فاقد دهیاری شده است.

تنگستانی ادامه داد: این کانال به طول دو کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال امروز به بهره برداری رسید.

فرماندار و مسئولان شهرستان و بخش به دیدار خانواده شهید دولت جاوید رفتند و از نزدیک ضمن بررسی مشکلات این خانواده، قول مساعدت برای برطرف کردن مشکلات این خانواده شهید دادند.

مسئولان شهرستان دیر همچنین از ساختمان در حال احداث مجتمع فرهنگی آبدان بازدید کردند و قول مساعدت داده شده در هفته دولت در سال جدید به بهره برداری برسد.

لازم به ذکر است که آبدان فاقد سالن مجتمع فرهنگی است و تمامی مراسمات در آبدان در فضای باز برگزار می‌شود و همه مردم این بخش درخواست کردند که این پروژه هرچه زودتر به اتمام برسد.