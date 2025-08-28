خدمت به مردم بالاترین عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی آبدان گفت: خدمت به جامعه با رفع مسائل و مشکلات مردم بالاترین عبادتهاست.
وی افزود: ضمن تشکر از شهردار، دهیاران، بخشدار و اعضای ستاد هفته دولت، از مسئولان دستگاههای اجرایی میخواهم در کنار هم باشیم و از سرمایههای اجتماعی برای توسعه و گرهگشایی از مشکلات مردم بهره بگیریم.
فرماندار شهرستان دیر افزود: با بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی مظفر، هفت مگاوات برق به شبکه سراسری وصل شده و کمکی به رفع ناترازی برق منطقه خواهد کرد.
سجادی افزود: اصلاح و بهسازی محور جاشک با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از پروژههای شاخص ملی است که به زودی توسط استاندار افتتاح میشود.
فرماندار دیر گفت: در حوزه بخش خصوصی و خدمات بینراهی نیز دو مجتمع رفاهی در محور آبدان دوراهک و روستای سورو آماده بهرهبرداری خواهد شد.
سید علیرضا سجادی در پایان خاطرنشان کرد: همراهی مدیران اجرایی و استفاده از همه ظرفیتها در مسیر توسعه شهرستان ضروری است.
وی بیان کرد: هفته دولت امسال با افتتاح ۹۲ پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال، نقطه عطفی در خدمترسانی به مردم شهرستان دیر است.
نظر شما