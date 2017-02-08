۵۲۴ میلیارد تومان پروژه در سفر معاون رئیس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان گفت: دهه فجر نماد انقلاب اسلامی است و روز تاریخی و سرنوشت ساز ۲۲ بهمن اوج این روزهاست که با حضور مردم گرامی داشته می شود.

زلزله ۲۲ ریشتری به جان دشمن در راهپیمایی ۲۲ بهمن

وی بیان کرد: مردم کشور با ایجاد زلزله ۲۲ ریشتری در روز ۲۲ بهمن ماه پایه های حکومت های استکباری را خواهند لرزاند و با این حرکت تاریخی خود بار دیگر از انقلاب دفاع خواهند کرد.

حبیبی گفت: با حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن انقلاب اسلامی برای طلوع در سالهای اینده نیز بیمه خواهد شد و این حرکت بار دیگر وحدت و انسجام مردم را به جهانیان نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین اظهارداشت: در سفر دکتر انصاری به استان قزوین بیش از ۵۲۴ میلیارد تومان پروژه افتتاح و کلنگ زنی خواهد شدو عملیات اجرایی احداث ۸۲۰ تخت بیمارستانی در شهرهای قزوین و الوند نیز آغاز می شود.

حبیبی اضافه کرد: دو هزار واحد مسکونی مهر در این سفر با حضور معاون رئیس جمهور به متقاضیان واگذار می شود و ۲۰ کلاس درس نیز به فضاهای آموزشی استان اضافه خواهد شد.

به اصلاح نظام اداری نگاه ویژه شود

معاون اقتصادی استانداری در ادامه گفت: از معاون محترم رئیس جمهور انتظار داریم برای اصلاح نظام اداری در استان نگاه ویژه داشته باشند تا بتوان به کارآمدی دولت کمک کرد.

وی تصریح کرد: امسال ۱۲۴ عنوان عملکرد شاخص برای دستگاههای اجرایی تعریف شد و پس از ارزیابی دستگاهها متاسفانه هیچ دستکاهی نتوانست جایگاه عالی را به خود اختصاص دهد.

حبیبی بیان کرد: در ارزیابی ها ۱۵ دستگاه دررده خوب و ۲۴ دستگاه متوسط و ۱۰ دستگاه نیز پایین تر از متوسط ارزیابی شدند.