به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه جهادی امام رضا علیهالسلام، احمد غلامحسینی دبیر طرح «جهاد مهربانی» درباره استقبال صورت گرفته از این طرح گفت: با وجود اینکه نتوانستیم چنان که باید و شاید تبلیغات محیطی مناسب برای این طرح عظیم داشته باشیم، تا به امروز بیش از ۲۷هزار نفر در شاخههای تخصصی مختلف، اقدام به ثبتنام در سامانه «جهاد مهربانی» کردهاند.
وی درباره شاخههای خدماتی این طرح گفت: پزشک، حقوقدان، مشاور، مددکار اجتماعی، جمعی از هنرمندان و بسیاری از شغلهای خدماتی مانند نجاری، بنایی، مکانیکی و ... که در یک بانک اطلاعاتی جامع گردآوری شدهاند و کاملا مشخص شده که هر یک از این همیاران چند روز در هفته و چه ساعتی از زمان خود را «نذر فرهنگی» کردهاند.
غلامحسینی اضافه کرد: این اتفاق فاز اول طرح بزرگ «جهاد مهربانی» است و همچنان هم علاقهمندان برای دستگیری از محرومان میتوانند تا ۲۰ اسفند ماه در این طرح ثبتنام کنند
دبیر «جهاد مهربانی» درباره دیگر بخشهای این طرح گفت: در ادامه این طرح نیز «پردیس خدمت» راهاندازی شد. ۷۱ هزار نیازمند شناسایی شده، با حضور در این پردیسها در ۵۳ محله تهران، خدمترسانی شدند. این فاز که مسجد محور بود چند خدمت اولیه را به نیازمندان ارائه کرد. خدمات پزشکی، مشاوره حقوقی و مشاوره با مددکار اجتماعی اولین خدماتی بود که در این مرکز ارائه شد و کسانی که بر اساس نیازشان به خدمترسانی گستردهتری نیاز داشتند، به مراکز دیگر منتقل شدند.
وی با تاکید بر اختصاصی نبودن این طرح برای کسانی که تا به امروز ثبتنام کردهاند گفت: این طرح صرفا مربوط به ۷۱ هزار نیازمند شناسایی شده نیست و دیگر کسانی که به این خدمات نیازمندند نیز میتوانند با مراجعه به این پردیسها در مساجد محله خود، در این طرحها ثبتنام کنند.
غلامحسینی درباره دیگر خدمات ارائه شده در این طرح گفت: با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز خدمات رفاهی در اختیار این نیازمندان شناسایی شده قرار گرفته است که ثبتنام رایگان در کتابخانهها و استفاده رایگان از پردیسهای سینمایی و تئاتر را شامل میشود. همچنین با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری استخر، سونا، سالنهای بدنسازی و سالنهای ورزشی خود به طور رایگان در اختیار این نیازمندان قرار میگیرد.
وی با اشاره به ادامهدار بودن این طرح گفت: دوره اول «پردیس خدمت» تا پایان دهه فجر آماده خدمت رسانی به مردم است و به واسطه برنامهریزی صورت گرفته، هر مرکز روزانه میزبان ۱۰۰ تا ۱۵۰ مراجع خواهد بود. دوره دوم این پردیس نیز همزمان با هفته «احسان و نیکوکاری» با قدرت و قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.
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