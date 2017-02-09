کودکان سمنانی در ششمین دوسالانه‌ هنرهای تجسمی کشور خوش درخشیدند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌ عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، برگزیدگان ششمین دوسالانه‌ هنرهای تجسمی اعضای مراکز فرهنگی‌هنری ثابت، سیار و پستی کانون پرورش فکری با موضوع «آداب و رسوم سرزمین مادری من»، در چهار بخش «نقاشی»، «خوش‌نویسی»، «سفال‌گری» و «عکاسی» معرفی شدند.

از مجموع یک هزار و ۶۹۶ اثر ارسالی به دبیرخانه‌ این جشنواره، ۹ عضو کودک و نوجوان مراکز فرهنگی‌هنری سمنان، دامغان، مهدی‌شهر و آرادان مؤفق به کسب عنوان برگزیده و شایسته تقدیر شدند.

در بخش شایسته تقدیر نقاشی چهار تا شش سال، بهار نجم‌الدین عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره دو کانون سمنان به مربی‌گری سمیه حیدریان، در بخش شایسته تقدیر نقاشی هفت تا ۹ سال، ایلیا جمال عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره یک کانون سمنان به مربی‌گری مژگان سیدمفید، در بخش شایسته تقدیر نقاشی ۱۳ تا ۱۶ سال، مبینا امتی عضو مرکز فرهنگی‌هنری کانون مهدی‌شهر به مربی‌گری مینا تبیانیان و در بخش شایسته تقدیر خوش‌نویسی هفت تا ۹ سال، فاطمه ملائیان عضو مرکز فرهنگی‌هنری کانون مهدی‌شهر به مربی‌گری نساء سعیدی. نفرات برگزیده شدند.

همچنین در بخش برگزیده خوش‌نویسی ۱۳ تا ۱۶ سال، مهسا متولی عضو مرکز فرهنگی‌هنری کانون آرادان به مربی‌گری معصومه اسلام‌دوست، در بخش شایسته تقدیر خوش‌نویسی ۱۳ تا ۱۶ سال، زهرا تسنیمی عضو مرکز فرهنگی‌هنری کانون آرادان به مربی‌گری معصومه اسلام‌دوست، در بخش برگزیده سفال هفت تا ۹ سال، نرگس هنرمند عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره دو کانون دامغان به مربی‌گری الهام عباسی، در بخش شایسته تقدیر سفال هفت تا ۹ سال، توحید آقاجانی عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره دو کانون دامغان به مربی‌گری الهام عباسی و در بخش شایسته تقدیر سفال ۱۰ تا ۱۲ سال، مهربانو فریمان عضو مرکز فرهنگی‌هنری کانون مهدی‌شهر به مربی‌گری مینا تبیانیان درخشیدند.

از مجموع یک هزار و ۶۹۶ اثر، یک هزار و ۱۶۳ اثر رسیده به بخش «نقاشی» اختصاص دارد که از میان نقاشی‌های گروه سنی چهار تا ۱۶ سال ۲۰ اثر به عنوان برتر و ۵۳ اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد همچنین گروه داوری بخش «خوشنویسی» نیز از میان ۲۸۳ اثر رسیده‌ گروه سنی ۷ تا ۱۶ سال، ۱۵ اثر را به عنوان برگزیده و ۳۰ اثر را به عنوان شایسته‌ تقدیر معرفی کردند.

رشته‌ «سفال‌گری» نیز با ۱۵۰ اثر ارسالی مربوط به رده‌ سنی هفت تا ۱۶ سال به دبیرخانه، ۱۵ اثر برگزیده و ۲۷ اثر هم شایسته‌ تقدیر شد در عین حال در بخش «عکاسی» نیز از میان ۱۰۰ اثر ارسالی گروه سنی هفت تا ۱۶ سال، ۱۵ اثر برگزیده و ۲۰ اثر شایسته تقدیر شناخته شد.