ورود سامانه بارشی به استان تهران از اوایل امشب/فردابارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان هوا شناسی براساس تحلیل آخرین خروجی مدلها، نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای هواشناسی، طی امروز آسمان استان تهران ابری و به دلیل انباش آلاینده های جوی در روزهای گذشته همراه با غبار محلی (به جز ارتفاعات) خواهد بود.

براساس این گزارش، از اوایل امشب بارش برف در ارتفاعات استان تهران، بارش برف و باران در شمال تهران و بارش باران در مناطق مرکزی و جنوبی تهران را شاهد خواهیم بود.

همچنین از اوایل روز جمعه نیز بارش پراکنده باران و برف گاهش وزش باد در تهران و بارش برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

بر پایه اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان تهران، از بعدازظهر جمعه با گذر این موج ضمن کاهش ابرناکی و بارندگی در سطح شهر تهران وزش باد و گاهش وزش باد شدید بویژه در مناطق جنوبی تهران پیش بینی می شود.

آسمان تهران در روز شنبه نیز نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود که در اوایل شب شنبه افزایش ابرناکی و بارش پراکنده و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.

پیش بینی می شود بیشینه دمای امروز تهران به ۱۱ درجه سانتیگراد و کمینه دمای امشب آن به چهار درجه سانتیگراد برسد.

همچنین بیشینه دمای پایتخت در روزهای جمعه و شنبه به ترتیب به ۹ و ۸ درجه سانتیگراد و کمینه دمای آن در این روزها به یک و ۲ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

ایستگاه های ورامین با ۱۵ درجه سانتیگراد و فیروزکوه با منفی ۱۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.