  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

هاآرتض گزارش داد؛

شعارهای ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی در ۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب

شعارهای ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی در ۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب

یک رسانه صهیونیستی در پوشش خبر راهپیمایی 22 بهمن نوشت: هزاران ایرانی از نخستین ساعات صبح برای بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور به خیابان ها آمدند و شعارهای خود را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، صدها هزار ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز برای شرکت در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور به خیابان ها آمدند و در جریان این راهپیمایی ها، شعارهای خود علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را فریاد زدند.

این راهپیمایی در حالی برگزار شد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در واکنش به انجام آزمایش موشکی در ایران، جنگی لفظی را علیه این کشور به راه انداخت و گفت که ایران را زیر نظر دارد.

شماری از شرکت کنندگان در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه هایی که روی آن ها شعارهای انقلابی نوشته شده بود، در خیابان «انقلاب» تهران به راه افتادند.

شمار دیگری از شرکت کنندگان در راهپیمایی نیز پرچم آمریکا و نیز تصاویری از ترامپ و نیز «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا را روی زمین انداختند و آن را پایمال کردند.

کد مطلب 3902994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آرش IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها