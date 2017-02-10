شعارهای ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی در ۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، صدها هزار ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز برای شرکت در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور به خیابان ها آمدند و در جریان این راهپیمایی ها، شعارهای خود علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را فریاد زدند.

این راهپیمایی در حالی برگزار شد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در واکنش به انجام آزمایش موشکی در ایران، جنگی لفظی را علیه این کشور به راه انداخت و گفت که ایران را زیر نظر دارد.

شماری از شرکت کنندگان در راهپیمایی سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه هایی که روی آن ها شعارهای انقلابی نوشته شده بود، در خیابان «انقلاب» تهران به راه افتادند.

شمار دیگری از شرکت کنندگان در راهپیمایی نیز پرچم آمریکا و نیز تصاویری از ترامپ و نیز «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا را روی زمین انداختند و آن را پایمال کردند.