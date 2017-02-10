ترامپ نمی تواند معادلات اعتقادی را با معادلات سیاسی پاسخ دهد

سردار احمد رادان جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی صبح امروز در حاشیه راهپیمایی بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پر شور مردم اظهار داشت: مردم ایران و سایر بلاد اسلامی شیفته رهبر خود هستند و همواره در ۳۸ ساله گذشته نشان داده اند، پشت سر رهبر خود می ایستند. این همایش و نمایش یکی از نشانه های پشتیبانی از امر ولی شان است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حضور مردم در راهپیمایی امروز توانست جواب ترامپ رییس جمهور آمریکا را بدهد گفت: قطعا توانسته جواب بدهد اما باید متوجه باشیم که آمریکایی ها و ترامپ، کودن تر از این ها هستند که بتوانند این پیام را به سرعت درک کنند.

رادان ادامه داد: امیدواریم که این پیام را درک کنند وگرنه روزهای سخت تری پیش رو خواهند داشت.

جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به پیام راهپیمائی ملت ایران برای ترامپ، گفت: پیام این است که ترامپ هیچ گاه نمی تواند معادلات اعتقادی را با معادلات سیاسی و نظامی پاسخ بدهد.