همایش روز جهانی داستان کوتاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون ادبی چوک، همایش روز جهانی داستان کوتاه روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن در کانون ادبیات ایران برگزار می شود.

مهدی رضایی دبیر کانون فرهنگی چوک در این باره گفت: این چهارمین سالی است که این همایش را برگزار می کنیم. درسال ۹۰ با همکاری فرهنگسرای اخلاق و در سال ۹۲ با همکاری مجله بخارا و سال ۹۴ با همکاری کانون ادبیات ایران این همایش را برگزار کرده ایم که در سال ۹۲ برگزاری آن با بزرگداشت جمال میرصادقی و سال ۹۴ با بزرگداشت قباد آذرآیین همراه بود.

وی افزود: به نظرم برگزاری این همایش های سالیانه، باید با بزرگداشت و تقدیر از پیشکسوتان عرصه ادبیات همراه باشد. امسال نیز تصمیم گرفتیم علاوه بر برگزاری همایش روز جهانی داستان، از فریبا وفی نویسنده فعال عرصه ادبیات داستانی است تقدیر کنیم.

دبیر کانون ادبی چوک گفت: سخنران مراسم امسال روز جهانی داستان کوتاه، محمدرضا گودرزی است و پیام هایی از نویسندگان و هنرمندان ایران و جهان نیز قرائت خواهد شد. فریبا حاج دایی و سپیده ابرآویز از دیگر سخنرانان این برنامه هستند که درباره آثار و فعالیت های فریبا وفی سخنرانی خواهند کرد. و اجرای برنامه با مائده مرتضوی خواهد بود.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۷ در کانون ادبیات ایران واقع در خیابان شهید مفتح جنوبی، کوچه اردلان پلاک ۲۵ برگزار می شود.