امضاء قرارداد اصفهان و سوئد در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان با اعلام این خبر با بیان اینکه در خانواده شهرداری اصفهان همواره تلاش کردهایم که ارتباط مستحکمی را با مردم داشته باشیم، اظهار داشت: ما خود را مسئول بی واسطه مطالبات مردم دانسته و به دنبال شنیدن نیازهای اقشار مختلف هستیم و در همین رابطه تلاش کردهایم تا جایی که در توان داریم مسئولیتهای خود را ایفا کنیم.
کیفیت زندگی مردم برای ما بسیار مهم است
وی افزود: اصفهانیها شهر خود را بسیار دوست داشته و هرساله جمع بیشتری برای زندگی و کار به این شهر میآیند بنابراین نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که شمار ساکنان شهر اصفهان سال به سال رو به افزایش است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکلات ما توسعه معابر شهری است تاکید کرد: روزانه صدها خودرو در اصفهان شمارهگذاری میشود همچنین خیابانها از خودرو اشباع شده و این موضوع سبب آلودگی هوا شده است.
وی افزود: کیفیت زندگی مردم برای ما بسیار مهم است، نمیتوانیم از مردم انتظار داشته باشیم که مدلی از حمل و نقل را رها کنند در حالی که جایگزینهای خوبی را برای آنها در نظر نگرفتهایم. برای مثال شاید مردم نخواهند با ماشینهای شخصی در شهر سفر کنند اما در این راستا ما مدلهای جایگزین را در اختیار آنها قرار ندادهایم.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: در کنار راه حلهای پایدار حمل و نقل شهری، برنامهریزیها و اقدامات فرهنگی را نیز اجرا کرده ایم که "هوای اصفهان را داریم" از جمله این اقدامات است که در راستای پوشش فعالیتهای مردمی در حوزه ترافیک و حمل و نقل محقق شده است.
دیدار با نخست وزیر سوئد در راستای توسعه حمل و نقل عمومی
وی با بیان اینکه هدف ما توسعه زیرساختهای استفاده از حمل و نقل عمومی، پیادهروی و دوچرخهسواری است، گفت: در همین راستا روز گذشته جلسه خوبی را با وزیر نیرو، وزیر صنعت، معاون وزیر خارجه و نخست وزیر سوئد داشتیم و تصمیمات خوبی پیرامون توسعه حمل و نقل عمومی در کلانشهر اصفهان در این جلسه گرفته شد.
شهردار اصفهان با اشاره به دیدار روز گذشته نخست وزیر سوئد با رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند در یک سال و نیم اخیر با برخی دولتهای اروپایی در تهران مذاکراتی شده اما اغلب توافقات عمل نشده است، انتظار میرود کشور سوئد به نحوی عمل کند که توافقات صرفا روی کاغذ نباشد.
وی ادامه داد: در همین راستا به عنوان نخستین کلانشهر ایران شب گذشته در دیدار با « استفان لوفون» نخست وزیر سوئد قراردادی را در زمینه توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و ریلی امضا کردیم.
جمالی نژاد گفت: ما با این توافقنامه نشان دادیم که اراده مدیران اصفهانی روانسازی ترافیک و تسهیل در رفت و آمد است، ما از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف استفاده میکنیم، قرارداد امضا شده نیز در بحث تراموا و حمل و نقل بسیار کمک کننده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال توسعه زیرساختهای حمل و نقل در کلانشهر اصفهان هستیم و در همین راستا وارد کردن 150 خودرو آریو و بهرهبرداری از سامانه سناسفر را داشتیم.
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