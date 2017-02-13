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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

مسابقه «راه روشن» با هدف ترویج مفاهیم نهج‌البلاغه برگزار می‌شود

مسابقه «راه روشن» با هدف ترویج مفاهیم نهج‌البلاغه برگزار می‌شود

به منظور آشنایی بیشتر شهروندان به خصوص جوانان و نوجوانان با معارف علوی و مفاهیم نهج‌البلاغه مسابقه «راه روشن» در مراکز فرهنگی هنری و مدارس منتخب منطقه ۱۴ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، کاظم رحمانی رییس خانه قرآن منطقه ۱۴ با اعلام این خبر گفت: با عنایت به لزوم ترویج معارف علوی و آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان با مفاهیم و معارف نهج البلاغه، مسابقه «راه روشن» در مراکز فرهنگی و مدارس منتخب شش ناحیه منطقه ۱۴ برگزار می‌شود.

به گفته رحمانی، مسابقه «راه روشن» شامل ۱۸ سوال چهارگزینه‌ای از بخش‌های مختلف نهج‌البلاغه بوده که مخاطبان می‌توانند با مراجعه به نهج البلاغه گزینه صحیح را انتخاب و به سامانه پیام کوتاه فرهنگسرای اخلاق به شماره ۲۰۰۰۱۸۳۷۱۴ ارسال کنند.

وی افزود: مهلت شرکت در مسابقه تا ۱۲ اسفند ماه سالجاری است که مخاطبان و دانش آموزان می‌توانند فرم شرکت در مسابقه را از فرهنگسرای اخلاق، خانه‌های فرهنگ شهید اندرزگو، ابوذر، فرشته آزادی، زیتون، شکوفه و کتابخانه های اخلاق، ابن سینا و امام صادق (ع) اخذ و پس از تکمیل پاسخنامه را به مراکز فرهنگی منطقه ۱۴ ارائه کنند.

رییس خانه قرآن منطقه ۱۴ ادامه داد: مخاطبان مراکز فرهنگی علاوه‌بر مراجعه حضوری، می توانند با مراجعه به کانال تلگرامی مراکز تابعه منطقه ۱۴، سوالات را ملاحظه و پاسخ گزینه‌های صحیح را به شماره ۲۰۰۰۱۸۳۷۱۴ پیامک کنند.

خانه قرآن منطقه ۱۴ در بزرگراه شهید محلاتی، خیابان مخبر شمالی، بوستان ابیانه واقع است.

کد مطلب 3905899

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