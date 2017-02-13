قادر به دفاع از آمریکا در برابر کره شمالی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه ضمن محکوم کردن آزمایش اخیر موشک بالستیک کره شمالی، بر تعهد واشنگتن به تضمین امنیت خاک های سرزمینی خود و متحدان این کشور همچون ژاپن و کره جنوبی تاکید کرد.

در بیانیه صادر شده از سوی پنتاگون آمده است: ما قادر به دفاع در برابر حمله موشک های بالستیک کره شمالی هستیم و اقدامات ضروری برای بازدارندگی و شکست تهدیدات علیه خود و متحدینمان را انجام خواهیم داد.

کاپیتان «جف دیویس» سخنگوی پنتاگون خطاب به خبرنگاران مدعی شد که «برنامه های تسلیحاتی غیرقانونی» کره شمالی تهدیدی جدی و آشکار علیه امنیت ملی [آمریکا] است.

گفته می شود کره شمالی روز گذشته ضمن خبر دادن از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک خود، اعلام کرد که قصد دارد برنامه توسعه موشکی خود را ادامه داده و توسعه دهد.

کره شمالی اعلام کرد که نوع جدیدی از یک موشک بالستیک میان برد- تا- دور برد را با موفقیت آزمایش کرده است و همچنین مدعی دستیابی به پیشرفتهایی در برنامه تسلیحاتی خود شد.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی- «کِی سی اِن اِی»- این موشک که موتور آن با سوخت جامد کار می کند، نمونه ای ارتقاء یافته و با بُرد افزایش یافته از یک موشک بالستیک زیردریایی پرتاب است که آگوست سال گذشته با موفقیت آزمایش شد.

سخنگوی پنتاگون در اظهارات خود مدعی شد که این موشک ظاهراً یک موشک بالستیک میان برد و از نوع زمین- پایه همان موشکی است که کره شمالی در گذشته از زیردریایی های خود پرتاب کرده است.