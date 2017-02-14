لزوم شفافیت مالی جشنواره فجر را به سازمان سینمایی ابلاغ کردیم

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبر خود که صبح امروز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه زمانی اسناد و مدارک مالی ۲ دوره اخیر جشنواره فیلم فجر در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد و با توجه به اینکه شرکت های خصوصی بدون برگزاری هر نوع مزایده ای به جشنواره فیلم فجر وصل شده اند، گفت: من یک ابلاغیه به سازمان سینمایی داده ام تا درباره همه اقدامات مالی و حتی غیر مالی جشنواره فیلم فجر، شفاف سازی کنند.

وی تأکید کرد: از نظر من شفافیت امور یک ضرورت است و این ابلاغ را در همین راستا به آن ها داده ام. مردم محرم ترین افراد هستند و باید اطلاع رسانی شفافی برای آن ها انجام گیرد و هیچگونه ابهامی در این زمینه برای من قابل پذیرش نیست.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از صحبت های خود، بیان کرد: گرچه امسال جشنواره خوبی را برگزار کردیم ولی لازم است در سال های آتی در ساختار و شکل برگزاری جشنواره فیلم فجر تغییراتی ایجاد کنیم تا هر چه بیشتر با تحولات سینما، همراه شویم.

صالحی امیری با اشاره به برخی از نقدهایی که به جشنواره فیلم فجر امسال شده بود، گفت: برخی افراد با طرح مسائل فرعی کام مردم را تلخ کردند ولی ما همچنان تأکید داریم همه امور باید به سمت حرفه ای شدن برود. ما در این راستا نقش خانه سینما را در جشنواره فیلم فجر تقویت می کنیم و همچنین با ایجاد سازمان نظام هنری، امور را به صنوف می سپاریم.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کسی در نظر و عملکرد هیأت انتخاب و داوری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر دخالت نداشته است، عنوان کرد: هیأت داوران و انتخاب جشنواره از چهره های فرهیخته ای بودند که در مجموع از بین ۱۷۵ فیلم بلند، ۳۳ فیلم به بخش مسابقه و ۱۱ فیلم به بخش خارج از مسابقه راه یافت. در چنین رقابتی طبیعی است که عده ای برنده نشوند و نباید خیلی نسبت به انتخاب ها حساسیت به خرج داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه عدالت در داوری جشنواره فیلم فجر یک اصل بود، افزود: من به عنوان وزیر ارشاد هیچ نوع مداخله ای در کار هیأت انتخاب و داوری نداشتم و حتی تا الان با آن ها صحبت هم نکرده ام ولی دعوت کرده ام تا هفته آینده هیأت های داوری و انتخاب، برگزیدگان و عوامل اجرایی جشنواره فیلم فجر دور هم جمع شوند تا از آن ها تجلیل به عمل آوریم. باز هم تأکید می کنم من هم تا شب اختتامیه مطلع نبودم چه کسانی برنده سیمرغ هستند.

کمیته ای تعیین کرده ایم تا با منتقدان جشنواره فیلم فجر جلسه برگزار کنند

صالحی امیری در ادامه پاسخ خود به خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما کمیته ای تعیین کرده ایم که امروز با منتقدان جشنواره فیلم فجر جلسه می گذارد تا مسائل مشخص شود. البته ما مرز بین نقد و تخریب را جدا کرده ایم.

وی همچنین درباره سخنان خود در قم که باعث بروز برخی سوءتفاهم ها شده بود، عنوان کرد: یکی از آیات عظام نگرانی هایی درباره فیلم هایی خارج از چارچوب شرع و با محوریت فمینیستی داشت که من خدمت ایشان گفتم سیاست کلان ما پرهیز از فیلم هایی با موضوعات خشونت بار، تخریب خانواده، سیاه نمایی و خیانت است ولی این سخنان من که بیان سیاست های کلان وزارت ارشاد بود اینگونه برداشت شد که ما در کار هیأت انتخاب دخالت کرده ایم. گرچه آنچه من گفتم به معنای اعمال سیاست های کلی وزارتخانه بود.

وزیر ارشاد درباره مساله فیلم «کاناپه» ساخته کیانوش عیاری نیز عنوان کرد: مساله این فیلم فقهی است. همچنین درباره فیلم «رستاخیز» هم کمیته ای با حضور رییس سازمان سینمایی و مشاور عالی وزارت ارشاد جلسه ای با احمدرضا درویش کارگردان اثر داشته اند و مساله حل می شود.

در مورد آخرین وضعیت فیلم «رستاخیز» گفت: در مورد این فیلم من یک هیات حکمیت را انتخاب کرده‌ام که شامل سه نفر از صاحب نام‌های این حوزه هستند و آنها جلساتی را با آقای درویش برگزار کرده‌اند. فراموش نکنید که آقای درویش، از بزرگان سینمای ایران و مورد تکریم و احترام بنده و وزارت ارشاد است. خوشبختانه در این جلسات، به تفاهم‌های اولیه رسیده‌اند و انشاءالله در آینده نزدیک، خود آقای درویش نتایج را به ملت بزرگ ایران اعلام خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در خصوص فیلم «کاناپه» هم یادآور شد: آقای عیاری هم از بزرگان سینمای ایران است و ما برای ایشان احترام زیادی قائل هستیم. بنده به مشاور عالی خودم و آقای ایوبی رئیس سازمان سینمایی اعلام کرده‌ام که جلسات مستقلی با ایشان برای نتیجه گیری برگزار کنند. عمده بحثی که در این خصوص مطرح شد، بحث فقهی است و ما باید در فضای دیگری بدون کار تبلیغاتی آن را حل و فصل کنیم.

وی در پاسخ به برخی انتقادات به جشنواره امسال فیلم فجر، گفت: این جشنواره از سال ۶۲ تا امروز که ۳۵ دوره آن برگزار شده است، همیشه با انتقادها و حواشی همراه بوده است که دلیل آن، اهمیت جشنواره است؛ وقتی ۱۷۵ فیلم وارد می‌شود و ۳۳ فیلم داوری می‌شود، خود به خود ممکن است عده‌ای ناراضی باشند از اینکه چرا سیمرغ به آنها نرسیده است. کسانی هم که امسال نتوانستند از مرز داوری بگذرند، بزرگان سینمای ایران هستند. من از تک تک اصحاب سینما و بزرگانی که در این دوره شرکت کردند، تشکر می‌کنم اما یک تقاضا دارم و آن اینکه همگان به ساز و کار جشنواره که خود آن را تعیین کرده‌اند، تن بدهند.

صالحی امیری افزود: داوران و اعضای هیئت انتخاب جشنواره، چهره‌های شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر هستند و از این منظر، اگر عزیزی فرآیند جشنواره را قبول نداشت، نمی‌بایست در آن شرکت می‌کرد. ما از اول اعلام کردیم این جشنواره، این فرآیند انتخاب را دارد و لذا هر کسی که پذیرفته، شرکت کرده است. اگر در مسابقه‌ای یک نفر پذیرفت که وارد مسابقه شود، بعد بازنده شود، بعد بگوید من نتیجه را قبول ندارم، آن وقت دیگر امکان تداوم این کار وجود نخواهد داشت. جشنواره امسال، جشنواره‌ای خوب و در تراز انقلب اسلامی بود و ما حاشیه‌های آن را کم کردیم. در مورد اعتراض‌ها هم مشاور عالی من طی امروز و فردا با معترضین قرار گذاشته‌اند و به آنها رسیدگی می‌کنیم. مطمئن باشید هر نتیجه‌ای که به دست بیاید، من یا دکتر ایوبی به صورت رسمی آن را اعلام خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ما هم با جامعه سینمایی و هم با اصحاب فرهنگ و هنر، صادق هستیم؛ دوره ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوران عقلانیت، صداقت و شفافیت است. ، در پاسخ به این سوال که چرا این موضوع به کمیسیون فرهنگی مجلس کشیده است؟، گفت: مجلس یک دستگاه فرهنگی به نام کمیسیون فرهنگی دارد که در مورد مسائل فرهنگی بررسی انجام می‌دهد. جلسات ما هم با کمیسیون فرهنگی و دستگاه فرهنگی، یک جلسات دائمی است. طبیعی و ضروری است که وزارت ارشاد باید با یک قوه به نام مجلس، تعامل داشته باشد.

وی تاکید کرد: مجموعه کسانی که جشنواره فیلم فجر را تخریب کردند، بسیار محدود هستند و نباید هم ما به عنوان دستگاه فرهنگی و هم جامعه، درگیر حواشی شویم و کام مردم را تلخ کنیم. ما در یک ماه ۴ جشنواره برگزار کردیم و بیش از ۲۰ میلیون نفر درگیر آن بودند. چرا با این حواشی کام ملت را تلخ کنیم!؟ البته من قبول دارم نواقصی هست که باید برطرف شود و اینکه ما بگوییم نقصی نداریم، نوعی خودشیفتگی است اما این مساله هم که جشنواره فیلم فجر با کمترین حواشی و در تراز انقلاب اسلامی برگزار شد، یک واقعیت است.

صالحی امیری در مورد شایعه دوتابعیتی بودن برخی داوران جشنواره فیلم فجر امسال هم گفت: ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف هستیم که در چارچوب قانون عمل کنیم و هیچ نوع عمل فراقانونی را نمی‌پذیریم. مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچکدام مشمول قانون دوتابعیتی نیستند و تا به امروز هم هیچگونه اطلاعی از هیچگونه مرجعی، چه رسمی چه غیررسمی درباره دوتابعیتی بودن آنها به ما نداده‌اند و من معتقدم این حرکت، یک حرکت سیاسی بود. اگر دوستان صادق هستند، من همین امروز اعلام آمادگی می‌کنم تا اسناد آنها را دریافت کنم. وقتی شما با ۵۰ شبکه و رسانه مصاحبه می کنید و یک برگ سند تقدیم وزیر نمی‌کنید، این دلیل بر عمل سیاسی شماست.

مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچکدام مشمول قانون دوتابعیتی نیستند و تا به امروز هم هیچگونه اطلاعی از هیچگونه مرجعی، چه رسمی چه غیررسمی درباره دوتابعیتی بودن آنها به ما نداده‌اند وزیر ارشاد پیرامون نظری که درباره برنامه تلویزیونی «هفت» عنوان کرده بود، گفت: شان وزیر، مداخله در امور دستگاه‌های دیگر نیست اما اگر سازمان صدا و سیما به توصیه‌های بنده عمل کند، من توصیه‌های دیگری هم دارم. آنچه ما از آن اعلام نارضایتی کردیم، به صورت رسمی صورت گرفت و آن، این بود که تخریب جشنواره به زیان ملی ماست. بار دیگر تاکید می‌کنم رفتار برنامه «هفت» غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی و با هدف تخریب جشنواره فیلمم فجر بود اما عملکرد جشنواره باعث شد که اینها دیگر امکان تداوم گفتمان تخریبی خودشان را نداشته باشند. با این وجود بنده به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیچکدام از فرآیندهای جشنواره مداخله مستقیم نداشتم.

وی همچنین در مورد حل مشکلات بیمه‌ای، حقوقی و معیشتی پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر هم ضمن تاکید بر لزوم تکریم این فعالان پیشکسوت، گفت: خوشبختانه در حال خرید ساختمانی برای این جامعه بزرگ پیشکسوت هستیم تا بتوانند در آنجا حضور پیدا کنند. بنده تعهد کرده‌ام جلسه مستقلی را با پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر تشکیل دهم و به مسائل و مشکلات صنفی آنها رسیدگی کنم. مطمئن باشید حل مشکلات معیشتی پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر، در اولویت برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.