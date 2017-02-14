۸ کشته و ۳ مفقود در انفجار معدن در چین

مقامات چینی از کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر بر اثر انفجار در معدنی در مرکز این کشور خبر دادند و اعلام کردند که ۲۹ نفر در هنگام انفجار در معدن فعالیت داشتند.