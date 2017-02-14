https://mehrnews.com/xHdm8 ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷ کد مطلب 3907217 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷ ۸ کشته و ۳ مفقود در انفجار معدن در چین مقامات چینی از کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر بر اثر انفجار در معدنی در مرکز این کشور خبر دادند و اعلام کردند که ۲۹ نفر در هنگام انفجار در معدن فعالیت داشتند. کد مطلب 3907217 کپی شد مطالب مرتبط حادثه معدن زغال سنگ در شمال شرقی چین ۵ کشته پس از ورود به معدن متروکه در شرق چین حادثه در معدن طلای شرق چین ۷ کشته برجای گذاشت برچسبها چین معدن انفجار معدن
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