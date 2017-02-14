  1. اخبار کوتاه
  2. بین الملل
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

۸ کشته و ۳ مفقود در انفجار معدن در چین

مقامات چینی از کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر بر اثر انفجار در معدنی در مرکز این کشور خبر دادند و اعلام کردند که ۲۹ نفر در هنگام انفجار در معدن فعالیت داشتند.

کد مطلب 3907217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها