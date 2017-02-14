کمال کامیابی نیا یک بازی دیگر محروم شد/ جریمه نقدی برای پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال، در دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتور سازی تبریز تخلفاتی رخ داده ، که پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی ، این کمیته رای خود رابه شرح زیر صادر کرد:

۱- تیم پرسپولیس به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم ، مربی و بازیکن حریف که مستند به بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی می باشد ، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

۲- تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب نارنجک و سنگ توسط تماشاگران به داخل زمین مسابقه به استناد بند۱ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی باید مبلغ ۵۰میلیون ریال پرداخت نماید.

۳- کمال کامیابی نیا بازیکن تیم پرسپولیس به خاطر اهانت به داور مسابقه و لگد زدن به تابلوی تبلیغاتی بعد از اخراج که مستند به ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی است، به یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ ۵۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

۴- علیرضا پژمان کمک مربی تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل اهانت به داور مسابقه که منطبق با مفاد ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی است به یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

آرای صادره قطعی است.