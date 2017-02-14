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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

با رای کمیته انضباطی فدراسیون؛

کمال کامیابی نیا یک بازی دیگر محروم شد/ جریمه نقدی برای پرسپولیس

کمال کامیابی نیا یک بازی دیگر محروم شد/ جریمه نقدی برای پرسپولیس

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هافبک میانی پرسپولیس را یک جلسه از همراهی این تیم محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال، در دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتور سازی تبریز تخلفاتی رخ داده ، که پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی ، این  کمیته رای خود رابه شرح زیر صادر کرد:

۱- تیم پرسپولیس به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم ، مربی و بازیکن حریف که مستند به بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی  می باشد ، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

۲- تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب نارنجک و سنگ  توسط تماشاگران به داخل زمین مسابقه به استناد بند۱ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی باید مبلغ ۵۰میلیون ریال پرداخت نماید.

۳- کمال کامیابی نیا بازیکن تیم پرسپولیس به خاطر اهانت به داور مسابقه و لگد زدن به تابلوی تبلیغاتی بعد از اخراج  که مستند به ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی است، به یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ ۵۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

۴- علیرضا پژمان کمک مربی تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل اهانت به داور مسابقه که منطبق با مفاد ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی است به یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

آرای صادره قطعی است.

کد مطلب 3907388
رضا خسروي

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