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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

محموله البسه قاچاق درآشتیان توقیف شد/کشف۵۰۰۰نخ سیگارقاچاق در اراک

محموله البسه قاچاق درآشتیان توقیف شد/کشف۵۰۰۰نخ سیگارقاچاق در اراک

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان آشتیان گفت: یک محموله البسه قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در عملیات پلیس آشتیان از یک دستگاه خودروی سواری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، رضا قائد رحمت اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی مزرعه نو شهرستان آشتیان روز گذشته در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مظنون شده و زمانی که قصد متوقف کردن خودرو را برای بررسی بیشتر داشتند، راننده بدون توجه به ایست ماموران، از محل متواری شد.

وی افزود: خودروی مذکور بعد از طی مسافتی کوتاه، توسط ماموران پلیس شهرستان متوقف و در بازرسی از آن انواع البسه قاچاق به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

قائد رحمت اظهار داشت:‌ در عملیات مذکور، راننده خودرو دستگیر و برای سیر مراحل قانونی پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.

توزیع کننده اقلام دخانی قاچاق در اراک دستگیر شد

فردی که اقدام به تهیه و توزیع اقلام دخانی قاچاق در بین صنوف شهر اراک می کرد، در عملیات ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شناسایی و دستگیر شد.

مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این باره گفت: ماموران این اداره از فعالیت فردی در تهیه و توزیع اقلام دخانی قاچاق در بین واحدهای صنفی شهر اراک مطلع شدند و بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود:‌ با شناسایی این فرد، زمانی که او با یک دستگاه خودروی وانت در حال توزیع اقلام دخانی قاچاق بود، دستگیر و در بازرسی از خودروی وی پنج هزار نخ انواع سیگار قاچاق کشف شد.

کد مطلب 3908240

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