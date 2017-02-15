محموله البسه قاچاق درآشتیان توقیف شد/کشف۵۰۰۰نخ سیگارقاچاق در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، رضا قائد رحمت اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی مزرعه نو شهرستان آشتیان روز گذشته در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مظنون شده و زمانی که قصد متوقف کردن خودرو را برای بررسی بیشتر داشتند، راننده بدون توجه به ایست ماموران، از محل متواری شد.

وی افزود: خودروی مذکور بعد از طی مسافتی کوتاه، توسط ماموران پلیس شهرستان متوقف و در بازرسی از آن انواع البسه قاچاق به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

قائد رحمت اظهار داشت:‌ در عملیات مذکور، راننده خودرو دستگیر و برای سیر مراحل قانونی پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.

توزیع کننده اقلام دخانی قاچاق در اراک دستگیر شد

فردی که اقدام به تهیه و توزیع اقلام دخانی قاچاق در بین صنوف شهر اراک می کرد، در عملیات ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شناسایی و دستگیر شد.

مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این باره گفت: ماموران این اداره از فعالیت فردی در تهیه و توزیع اقلام دخانی قاچاق در بین واحدهای صنفی شهر اراک مطلع شدند و بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود:‌ با شناسایی این فرد، زمانی که او با یک دستگاه خودروی وانت در حال توزیع اقلام دخانی قاچاق بود، دستگیر و در بازرسی از خودروی وی پنج هزار نخ انواع سیگار قاچاق کشف شد.