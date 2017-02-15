رئیس مرکز میراث ناملموس تهران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سجودی معاون مرکز میراث ناملموس تهران به عنوان سرپرست این مرکز منصوب شد پیش از این یدالله پرمون از کارشناسان حوزه میراث ناملموس و مردم‌شناس، ریاست پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی را برعهده داشت؛ رئیس این مرکز بود.

درباره این تغییر سازمان میراث فرهنگی اطلاع‌رسانی نکرده بود تا اینکه افراد حاضر در نشست فرهنگی جشن‌ها و آداب زمستانی که هم اکنون در موزه دوران اسلامی درحال برگزاری است، در کنداکتور این برنامه متوجه شدند ، رضا سجودی به عنوان سرپرست این مرکز معرفی شده و سخنرانی خواهد کرد.

ریاست شورای حکام میراث ناملموس را محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور بر عهده دارد.